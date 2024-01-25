الخميس 25 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

منتخب مصر وتونس اليوم.. جدول مباريات الخميس 25 يناير 2024 

مباريات اليوم
مباريات اليوم

ترتفع معدلات البحث عن مواعيد مباريات كرة القدم أو كرة اليد خاصة لمنتخب مصر للاستمتاع بمشاهدة المنافسات بين الفرق المفضلة اليوم في إجازة الرسمية بمناسبة ذكرى ثورة ٢٥ يناير وعيد الشرطة.
 

ننشر في التقرير التالي مواعيد مباريات اليوم الخميس ٢٥ يناير ٢٠٢٤ ومباراة منتخب مصر خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد في مواجهته لمنتخب تونس.
 

مواعيد مباريات كأس آسيا
 

مباراة قيرغيزستان وعمان الساعة 17:00

مباراة السعودية وتايلاند الساعة 17:00

مباراة الأردن والبحرين الساعة  13:30

مباراة كوريا الجنوبية وماليزيا الساعة  13:30
 

مواعيد مباريات كأس الأمم الإفريقية | كرة يد

مبارا  كاب فيردي | كرة يد والجزائر | كرة يد الساعة 20:30

 

موعد مباراة منتخب مصر 
 

مباراة منتخب مصر | كرة يد وتونس | كرة يد الساعة 18:00
 

مواعيد مباريات الدوري التركي
 

مباراة جالاتا سراي وإسطنبول سبور الساعة  19:00

مباراة تشايكور ريزه سبور وطرابزون سبور الساعة  19:00

مباراة سامسون سبور وقيصري سبور الساعة  16:00
 

مواعيد مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي

مباراة  بورنموث وسوانزي سيتي الساعة  21:45
 

مواعيد مباريات كأس ملك إسبانيا

مباراة أتليتكو مدريد وإشبيلية الساعة 22:00

 

مواعيد مباريات كأس هولندا

مباراة يو إس في هيركوليز وكامبور الساعة 21:00
 

جدول مواعيد مباريات الغد الاثنين والقنوات الناقلة

منتخب مصر والكاميرون اليوم.. مواعيد مباريات الأحد 21 يناير 2024 

تردد القنوات الرياضية 
 

تردد قناة  ON time sports 1  على القمر الصناعي نايل سات 

التردد 11861
معدل الترميز 27500 
الاستقطاب أفقي 
معامل التصحيح 5/6 

 

تردد قناة ON TIME SPORTS 2 على القمر الصناعي نايل سات 

التردد 11861 
معدل الترميز 27500
الاستقطاب أفقي
معامل التصحيح 5/6 

 

تردد قناة ON TIME SPORTS 3 على القمر الصناعي نايل سات 
التردد 11861
معدل الترميز 27500 
الاستقطاب أفقي
معامل التصحيح 5/6 

 

تردد قناة On time sports 4 على القمر الصناعي نايل سات 
التردد 11861
معدل الترميز 27500
الاستقطاب أفقي
معامل التصحيح 5/6 

 

تردد قناة On time sports 5 على القمر الصناعي نايل سات 

التردد 11861 
معدل الترميز 27500 
الاستقطاب أفقي
معامل التصحيح 5/6  

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