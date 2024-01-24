كان 2023.. مواعيد مباريات اليوم الأربعاء بأمم إفريقيا وترتيب المجموعات والقنوات الناقلة

مازال البحث عن مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 24 يناير الجاري، في ختام مرحلة المجموعات بكأس الأمم الإفريقية "كان 2023"، يتصدر محركات جوجل على مدار الساعات الماضية.

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء بأمم إفريقيا كان 2023

ويأتي ذلك، لمعرفة الفرق المتأهلة لدور الـ16 من "كان 2023"، حيث ستحدد هذه المواجهات هوية الفريق الذي يلتقي مع الفراعنة بدور الـ16 من العرس القاري.

وينتظر المنتخب الوطني الأول، مواجهة ثاني المجموعة السادسة والأخيرة، بدور الـ16 "كان 2023"، والتي تضم منتخبات المغرب والكونغو الديمقراطية وزامبيا وتنزانيا.

24/1/2024

جنوب إفريقيا & تونس.. السابعة مساء (ستاد أمادو جون كوليبالي).

منافسات المجموعة الخامسة بمجموعات "كان 2023".

نامبييا & مالي.. السابعة مساء أيضا (ستاد لاورينت بوكو).

منافسات المجموعة الخامسة بمجموعات "كان 2023".

وتقام المباراتين في توقيت واحد، إعمالا بمبدأ تكافؤ الفرص.

زامبيا & المغرب.. العاشرة مساء (ستاد لاورينت بوكو).

منافسات المجموعة السادسة والأخيرة بـ"كان 2023".

تنزانيا & الكونغو الديمقراطية.. العاشرة مساء (ملعب أمادو جون كولبيالي).

منافسات المجموعة السادسة والأخيرة بمجموعات "كان 2023".

وتقامان المباراتين أيضا في توقيت واحد، إعمالا بمبدأ تكافؤ الفرص.

القنوات الناقلة لكأس أمم إفريقيا 2023

تنقل جميع مباريات منافسات كأس الأمم الأفريقية "كان 2023"، على شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الرسمي والحصري، لفعاليات العرس القاري، داخل منطقة الشرق الأوسط.

ترتيب مجموعات كأس أمم إفريقيا 2023

المجموعة الأولى..

1/ غينيا الأستوائية 7 نقاط، التأهل لدور الـ16.

2/ نيجيريا 7 نقاط أيضا، التأهل لدور الـ16

3/ كوت ديفوار 3 نقاط، حيث ينتظر أفضل توالت ليتمكن من خطف بطاقة التأهل.

4/ غينيا بيساو صفر من النقاط، توديع العرس القاري.

المجموعة الثانية..

1/ الرأس الأخضر 7 نقاط، التأهل لدور الـ16.

2/ مصر 3 نقاط، التأهل لدور الـ16.

3/ غانا 2 نقطة، توديع العرس القاري.

4/ موزمبيق 2 نقطة، توديع العرس القاري.

المجموعة الثالثة..

1/ السنغال 9 نقاط، محققا العلامة الكاملة، التأهل لدور الـ16.

2/ الكاميرون 4 نقاط، التأهل لدور الـ16.

3/ غينيا 4 نقاط أيضا، التأهل لدور الـ16.

4/ جامبيا صفر من النقاط، توديع العرس القاري.

المجموعة الرابعة..

1/ أنجولا 7 نقاط، التأهل لدور الـ16.

2/ بوركينا فاسو 4 نقاط، التأهل لدور الـ16.

3/ موريتانيا 3 نقاط، التأهل لدور الـ16، ضمن أفضل توالت.

4/ الجزائر 2 نقطة، توديع العرس القاري.

المجموعة الخامسة..

1/ مالي 4 نقاط، لم يتحدد موقف المجموعة حتى الآن، في انتظار نتائج مواجهات اليوم.

2/ جنوب إفريقيا 3 نقاط، لم يتحدد موقف المجموعة حتى الآن، في انتظار نتائج مواجهات اليوم.

3/ نامبييا 3 نقاط، لم يتحدد موقف المجموعة حتى الآن، في انتظار نتائج مواجهات اليوم.

4/ تونس نقطة وحيدة، لم يتحدد موقف المجموعة حتى الآن، في انتظار نتائج مواجهات اليوم.

المجموعة السادسة..

1/ المغرب 4 نقاط، لم يحسم موقف هذه المجموعة حتى الآن، في انتظار نتائج اليوم.

2/ زامبيا 2 نقطة، لم يحسم موقف هذه المجموعة حتى الآن، في انتظار نتائج اليوم.

3/ الكونغو الديمقراطية 2 نقطة، لم يحسم موقف هذه المجموعة حتى الآن، في انتظار نتائج اليوم.

4/ تنزانيا نقطة وحيدة، لم يحسم موقف هذه المجموعة حتى الآن، في انتظار نتائج اليوم.

موعد نهائي كأس أمم إفريقيا كان 2023

تختتم النسخة رقم 34 من بطولة كأس الأمم الإفريقية "كان 2023"، المقامة حاليا في كوت ديفوار، يوم 11 فبراير المقبل، بإقامة المباراة النهائية من العرس القاري.

من ينظم كأس أمم إفريقيا كان 2025

قرر «كاف»، إسناد مهمة تنظيم نسخة رقم 35 من بطولة كأس الأمم الإفريقية المقبلة "كان 2025"، إلى دولة المغرب.