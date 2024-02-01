الخميس 01 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

المصرى وبيراميدز اليوم.. جدول مواعيد مباريات اليوم الخميس 1 فبراير 2024 

المصرى وبيراميدز
المصرى وبيراميدز

يستحوذ البحث عن مواعيد مباريات اليوم على اهتمام عشاق كرة القدم للاستمتاع بمشاهدة مباريات فرقهم المفضلة وعلى رأسها مباريات كأس الرابطة المصرية.

ننشر في التقرير التالي جدول مواعيد مباريات اليوم الخميس 1 فبراير 2024 وموعد مباراة المصري وبيراميدز ضمن مباريات كأس الرابطة المصرية.
 

مواعيد مباريات كأس الرابطة المصرية 

مباراة المصري وبيراميدز الساعة 19:30

تقام المباراة على ملعب الجيش ببرج العرب ويمكن مشاهدتها من خلال مجموعة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لبطولة كأس الرابطة المصرية. 

مباراة سيراميكا كليوباترا وسموحة الساعة 16:30

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز

مباراة ولفرهامبتون ومانشستر يونايتد الساعة 22:15

مباراة وست هام يونايتد وبورنموث الساعة 21:30

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

مباراة خيتافي وريال مدريد الساعة 22:00

مواعيد مباريات الدوري السويسري

مباراة ستاد لاوساني ولوزيرن الساعة 21:30
 

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موعد مباريات دور الـ16 ببطولة كأس أمم إفريقيا 2023 غدًا

مواعيد مباريات الدوري البلجيكي

مباراة ميشيلين وأندرلخت الساعة 21:30

مباراة سينت ترويدن وجنت الساعة 21:30

 

مواعيد مباريات كأس موسم الرياض

مباراة النصر وإنتر ميامي الساعة 20:00
 

تردد قنوات أون تايم سبورت 

تردد قناة  أون تايم سبورت 1  على القمر الصناعي نايل سات 

التردد:11861
معدل الترميز:27500 
الاستقطاب: أفقي 
معامل التصحيح:5/6 

تردد قناة أون تايم سبورت 2 على القمر الصناعي نايل سات 

التردد:11861 
معدل الترميز:27500
الاستقطاب:أفقي
معامل التصحيح: 5/6 

تردد قناة أون تايم سبورت 3 على القمر الصناعي نايل سات 
التردد:11861
معدل الترميز:27500 
الاستقطاب: أفقي
معامل التصحيح:5/6 

تردد قناة أون تايم سبورت 4 على القمر الصناعي نايل سات 
التردد:11861
معدل الترميز:27500
الاستقطاب:أفقي
معامل التصحيح:5/6 

تردد قناة أون تايم سبورت 5 على القمر الصناعي نايل سات 

التردد:11861 
معدل الترميز:27500 
الاستقطاب: أفقي
معامل التصحيح: 5/6

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