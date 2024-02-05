الإثنين 05 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

أتلتيكو يفرض التعادل على ريال مدريد فى الدورى الإسبانى

أتلتيكو مدريد ضد
أتلتيكو مدريد ضد ريال مدريد

سقط ريال مدريد في فخ التعادل بهدف لكل فريق أمام جاره أتلتيكو مدريد في المباراة التي جمعتهما بديربي العاصمة الإسبانية ملعب "سانتياجو برنابيو" ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم “لا ليجا” موسم 2023-2024.

وفي الدقيقة الثامنة، تلقى ألفارو موراتا تمريرة ليسدد الكرة داخل منطقة الجزاء، لكن أندريه لونين تصدى لتسديدته.

واستطاع براهيم دياز تسجيل الهدف الأول لـ ريال مدريد في الدقيقة 20 بعد مجهود فردي رائع.

وسجل المدافع ستيفان سافيتش هدفًا لـ أتلتيكو مدريد في الدقيقة 48 لكن تم إلغائه بداعي التسلل على زميله ساؤول نيجيز.

وفي الدقيقة 70، راوغ براهيم دياز دفاعات أتلتيكو مدريد من الجهة اليمنى بمنطقة الجزاء، ليطلق تسديدة بيسراه مرت بجوار القائم الأيسر،

وتمكن ماركوس يورينتي من تسجيل هدف التعادل القاتل لـ أتلتيكو مدريد في الدقيقة 93، بضربة رأسية قوية، لينتهي اللقاء بدون فائز.

وبتلك النتيجة ارتفع رصيد ريال مدريد لـ 58 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، ورصيد أتلتيكو مدريد لـ 48 نقطة في المركز الرابع.

 

وجاء تشكيل ريال مدريد على النحو الآتي:

حراسة المرمى: لونين

خط الدفاع: داني كارفخال - فيرلاند ميندي - ناتشو - لوكاس فاسكيز

خط الوسط: توني كروس - كامافينجا - فيدي فالفيردي

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور - بيلينجهام - رودريجو جوس

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