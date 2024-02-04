تشكيل أرسنال أمام ليفربول في الدوري الإنجليزي.. النني على مقاعد البدلاء

كشف الإسباني ميكيل أرتيتا المدير الفني لـ أرسنال، عن تشكيل فريقه لمواجهة ليفربول، في قمة مباريات الجولة الثالثة والعشرين لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم “بريميرليج” موسم 2023-2024.

موعد مباراة أرسنال وليفربول في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

أما عن موعد مباراة ليفربول وأرسنال في الدوري الإنجليزي، فتُقام في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب “الإمارات” معقل فريق “الجانرز”.

وتُنقل المباراة تليفزيونيًا على قناة beIN Sports 1 HD.

تشكيل أرسنال أمام ليفربول في الدوري الإنجليزي

أما عن تشكيل أرسنال أمام ليفربول في الدوري الإنجليزي فجاء كالآتي:

في حراسة المرمى: ديفيد رايا

خط الدفاع: بنجامين وايت - ويليام ساليبا - جابرييل - أولكسندر زينتشينكو

خط الوسط: ديكلان رايس - جورجينيو - مارتين أوديجارد

خط الهجوم: بوكايو ساكا - جابرييل مارتينيلي - كاي هافيرتز

ويتواجد المحترف المصري محمد النني على مقاعد بدلاء أرسنال في مباراة اليوم.

تشكيل ليفربول أمام أرسنال في الدوري الإنجليزي

أما عن تشكيل ليفربول أمام أرسنال في الدوري الإنجليزي فجاء كالآتي:

في حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد - فيرجيل فان دايك - إبراهيما كوناتي - جو جوميز

خط الوسط: ريان جرافنبيرش - أليكسيس ماك أليستر - كيرتس جونز

خط الهجوم: ديوجو جوتا - كودي جاكبو - لويس دياز.

ويستمر غياب المحترف المصري محمد صلاح عن تشكيل ليفربول، بسبب الإصابة في العضلة الخلفية.

كما يغيب الأوروجواياني داروين نونيز بسبب إصابة تعرض لها في مباراة الفريق الماضية أمام تشيلسي، كذلك المجري دومنيك سوبوسلاي.

ويحتل ليفربول قبل انطلاق المباراة المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 51 نقطة، فيما يتواجد أرسنال في المركز الثالث برصيد 46 نقطة.