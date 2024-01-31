الشوط الأول.. ليفربول يتقدم على تشيلسى بثنائية فى الدورى الإنجليزى

تقدم فريق ليفربول على تشيلسي بهدفين دون مقابل، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة 22 من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

وافتتح البرتغالي ديوجو جوتا التسجيل لـ ليفربول في الدقيقة 23، بمجهود فردي رائع بعد تلقيه تمريرة من كونور برادلي.

وضاعف “برادلي” من تقدم ليفربول بتسجيله الهدف الثاني بتسديدة من داخل منطقة الجزاء من متابعة لتمريرة لويس دياز.

وفي الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، أهدر الأورجواياني داروين نونيز ركلة جزاء لصالح ليفربول، حيث سدد الكرة في القائم الأيمن.

ويحتل ليفربول صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 48 نقطة بينما يأتي تشيلسي في المركز العاشر برصيد 31 نقطة.

ويغيب الدولي المصري محمد صلاح عن قائمة الريدز بسبب الإصابة التي تعرض لها في العضلة الخلفية خلال مشاركته مع منتخب مصر بكأس الأمم الأفريقية.

تشكيل ليفربول أمام تشيلسي :

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: جو جوميز - فان دايك - إبراهيما كوناتي - كونور برادلي



خط الوسط: ماك أليستر - كورتيس جونز - دومينيك سوبوسلاي

خط الهجوم: جوتا - نونيز - دياز



تشكيل تشيلسي ضم كلًا من:

حراسة المرمى: دوردي بيتروفيتش

خط الدفاع: أكسيل ديساسي - تياجو سيلفا - بينوا بدياشيلي - بن تشيلويل

خط الوسط: مويسيس كايسيدو - إينزو فرنانديز - نوني مادويك - كونور جالاجير - رحيم سترلينج

خط الهجوم: كول بالمر

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