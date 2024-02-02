تراجع كبير فى إنفاق الأندية الإنجليزية خلال الميركاتو الشتوى

انتهت فترة الانتقالات الشتوية في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، أمس، وسط تراجع في إنفاق الأندية خلال تلك النافذة.

وشهد الميركاتو الشتوي إنفاق أندية المسابقة مبلغ 100 مليون جنيه إسترليني من أجل التعاقد مع لاعبين جدد، في واحدة من أهدأ فترات الانتقالات بالمسابقة في عصرها الحديث بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ووفقًا لتقديرات شركة "ديلويت" المتخصصة في مجال التدقيق والمراجعة والاستشارات الإدارية والمالية، فإن تلك المبالغ تقل كثيرًا عن النفقات التي أنفقتها أندية "بريميرليج" في يناير من العام الماضي، والتي بلغت 815 مليون جنيه إسترليني، لجلب صفقات جديدة.

كما يقل هذا المبلغ كثيرًا عن متوسط نفقات أندية البطولة في فترة الانتقالات الشتوية، والذي يزيد قليلًا علي 319 مليون جنيه إسترليني منذ موسم 2016/2017، حينما قفزت قيمة حقوق البث التليفزيوني المحلي لأول مرة إلى أكثر من 5 مليارات جنيه إسترليني. في دورة مدتها ثلاث سنوات.

وأردفت الصحيفة أنه من المتوقع أن يعود السبب في ذلك الانخفاض في نفقات أندية المسابقة لتعزيز صفوفها في الانتقالات الشتوية، للثبات النسبي في عائدات البث، والتهديد بفرض عقوبات مشددة بموجب لوائح الربح والاستدامة، التي وضعتها رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، مثلما حدث مع فريق إيفرتون، الذي عوقب بخصم 10 نقاط من رصيده في البطولة هذا الموسم، لانتهاكه تلك اللوائح.

وبلغ إجمالي نفقات أندية المسابقة حوالي 70 مليون جنيه إسترليني بحلول الموعد النهائي لغلق النافذة الشتوية أي قبل اليوم الأخير من الميركاتو، متساويا مع فترة انتقالات يناير 2021 التي تأثرت بتداعيات فيروس كورونا، حينما تمثلت أبرز صفقات البطولة خلال تلك الفترة التعاقد مع سعيد بن رحمة وأمادو دياللو ومورجان سانسون، مقابل مبالغ تزيد علي 10 ملايين جنيه إسترليني.

وساهمت الصفقات التي أبرمت في اليوم الأخير لفترة الانتقالات الشتوية الأخيرة، في ارتفاع إجمالي النفقات إلى 100 مليون جنيه إسترليني، حيث كان من بينها تعاقد أستون فيلا مع مورجان روجرز، لاعب ميدلسبره.

وتُعد صفقة انتقال المدافع الروماني رادو دراجوشين، من جنوى إلى توتنهام هوتسبير الإنجليزي مقابل 27.6 مليون جنيه إسترليني في هي الأكير في الميركاتو الشتوي المنقضي.

ولم تبرم أندية أرسنال وتشيلسي وإيفرتون وليفربول ومانشستر يونايتد أي صفقات خلال الشهر الماضي، في حين تعاقد مانشستر سيتي مع الموهبة الأرجنتينية كلاوديو إيتشيفيري، لاعب ريفر بليت الأرجنتيني، مقابل 12.5 مليون جنيه إسترليني.