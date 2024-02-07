الأربعاء 07 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

أليكس جارسيا يوافق على الانضمام إلى برشلونة في الصيف

أليكس جارسيا
أليكس جارسيا

اتخذ أليكس جارسيا، لاعب وسط جيرونا، قراره النهائي بشأن مستقبله رفقة ناديه خلال فترة الميركاتو الصيفي المقبل.

وكانت التقارير الصحفية قد أشارت إلى احتمالية رحيل أليكس جارسيا عن صفوف جيرونا، في ظل اهتمام نادي برشلونة بالتعاقد معه، بعد تألقه مع ناديه خلال الموسم الجاري 2023 - 2024.

أليكس جارسيا يوافق على الانضمام إلى برشلونة في الصيف

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة، كان قد طلب التعاقد مع أليكس جارسيا، لتدعيم خط وسط الميدان.

وأضافت الصحيفة الإسبانية، أن أليكس جارسيا حسم موقفه النهائي بشأن مستقبله، ووافق على الانضمام إلى صفوف برشلونة في الصيف المقبل، رغم قرار تشافي بالرحيل عن منصبه.

وأكدت الصحيفة، أن أليكس جارسيا وافق على التوقيع على عقد انضمامه إلى صفوف برشلونة فور انتهاء الموسم الجاري 2023-2024.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها، أن مسئولي برشلونة، بقيادة ديكو، المدير الرياضي للنادي، تواصل مع إدارة جيرونا بشأن الحصول على خدمات جارسيا.

في المقابل، وافقت إدارة جيرونا على رحيل جارسيا، ولكن بشرط الحصول على قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب، والذي يبلغ قيمته 15 مليون يورو.

ولكن بالطبع ستتفاوض إدارة برشلونة على تخفيض قيمة الشرط الجزائي، في ظل الأزمة المالية والاقتصادية التي يُعاني منها النادي طوال الفترة الماضية، بجانب الحفاظ على اللعب المالي النظيف.

ومن المقرر أن ينتهي العقد الحالي للاعب الوسط الإسباني، صاحب الـ26 عامًا، رفقة جيرونا في يونيو 2026.

txt

صحف الأردن تشيد بإنجاز "النشامى" التاريخى بعد إقصاء كوريا وبلوغ النهائى

txt

"ديلى ميل": ريال مدريد سيكون أفضل فريق أوروبيًا بسبب صفقة مبابى

ترتيب جيرونا وبرشلونة في الدوري الإسباني

ويتواجد فريق جيرونا في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 56 نقطة، خلف ريال مدريد صاحب الصدارة بفارق نقطتين فقط، بينما يتواجد برشلونة في المركز الثالث برصيد 50 نقطة.

برشلونة جارسيا أليكس جارسيا جيرونا الدوري الاسباني

مواد متعلقة

"ديلى ميل": ريال مدريد سيكون أفضل فريق أوروبيًا بسبب صفقة مبابى

ريال مدريد يحسم موقفه النهائى بشأن تجديد عقد لوكاس فاسكيز

موعد مباريات دور نصف نهائي كأس أمم إفريقيا 2023 اليوم والقنوات الناقلة

أنشيلوتى يتحدث عن مواجهة أتلتيكو مدريد ويرد على تصريحات تشافى

قائمة الريال استعدادًا لمواجهة أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني

سيميونى: ريال مدريد أفضل ناد فى العالم.. ومعجب بنجاحات بيريز

الشباب السعودى يتوصل لاتفاق مع المدرب البرتغالى فيتور بيريرا

رافينيا يقترب من الرحيل عن برشلونة بسبب هذا اللاعب

الأكثر قراءة

الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2024 برقم الجلوس الترم الأول

برقم الجلوس فقط.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 مباشرة

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 برقم الجلوس عبر بوابة المديرية الإلكترونية

الترم الأول.. رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 برقم الجلوس

رابط موقع نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024

اللينك الرسمي.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة الشرقية برقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سارة سعودي

معرض الكتاب.. وذكريات طفولتى مع أبى

إبراهيم داود

اختراع الشعر وترجمته

ماجد حبته

هل تعود ليبيا إلى الملكية؟!

القس رفعت فكرى سعيد

الإنجيليون.. والصهيونية (1 - 2 )

أحمد بن سالم باتميرا

عمان والكويت.. علاقة متجذرة وشراكة مثمرة فى الدقم

لواء.حمدى البطران

المثقفون العرب.. وأزمة غزة

خالد حريب

الحوثيون.. قناة السويس.. دوائر جهنم

لواء. محسن الفحام

من الرقابة إلى المواجهة

صور

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

مسئول إسرائيلى كبير: بعض مطالب حماس غير مقبولة على الإطلاق

فضيحة كبرى لجيش الاحتلال.. ونتنياهو "مصدوم"

تمرد الجيش والانقسام الحكومى والغضب الأمريكى.. نتنياهو يواجه الأسوأ فى مسيرته السياسية