اتخذ أليكس جارسيا، لاعب وسط جيرونا، قراره النهائي بشأن مستقبله رفقة ناديه خلال فترة الميركاتو الصيفي المقبل.

وكانت التقارير الصحفية قد أشارت إلى احتمالية رحيل أليكس جارسيا عن صفوف جيرونا، في ظل اهتمام نادي برشلونة بالتعاقد معه، بعد تألقه مع ناديه خلال الموسم الجاري 2023 - 2024.

أليكس جارسيا يوافق على الانضمام إلى برشلونة في الصيف

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة، كان قد طلب التعاقد مع أليكس جارسيا، لتدعيم خط وسط الميدان.

وأضافت الصحيفة الإسبانية، أن أليكس جارسيا حسم موقفه النهائي بشأن مستقبله، ووافق على الانضمام إلى صفوف برشلونة في الصيف المقبل، رغم قرار تشافي بالرحيل عن منصبه.

وأكدت الصحيفة، أن أليكس جارسيا وافق على التوقيع على عقد انضمامه إلى صفوف برشلونة فور انتهاء الموسم الجاري 2023-2024.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها، أن مسئولي برشلونة، بقيادة ديكو، المدير الرياضي للنادي، تواصل مع إدارة جيرونا بشأن الحصول على خدمات جارسيا.

في المقابل، وافقت إدارة جيرونا على رحيل جارسيا، ولكن بشرط الحصول على قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب، والذي يبلغ قيمته 15 مليون يورو.

ولكن بالطبع ستتفاوض إدارة برشلونة على تخفيض قيمة الشرط الجزائي، في ظل الأزمة المالية والاقتصادية التي يُعاني منها النادي طوال الفترة الماضية، بجانب الحفاظ على اللعب المالي النظيف.

ومن المقرر أن ينتهي العقد الحالي للاعب الوسط الإسباني، صاحب الـ26 عامًا، رفقة جيرونا في يونيو 2026.

ترتيب جيرونا وبرشلونة في الدوري الإسباني

ويتواجد فريق جيرونا في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 56 نقطة، خلف ريال مدريد صاحب الصدارة بفارق نقطتين فقط، بينما يتواجد برشلونة في المركز الثالث برصيد 50 نقطة.