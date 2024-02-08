عاجل..كوت ديفوار تضرب موعدًا مع نيجيريا فى نهائى أمم أفريقيا بعد الفوز على الكونغو الديمقراطية

تأهل منتخب كوت ديفوار إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية 2023، وذلك بفوزه على الكونغو الديمقراطية بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما، ضمن منافسات دور نصف النهائي.

الشوط الأول شهد سيطرة كونغولية، وسجل باكامبو هدفًا لمنتخب بلاده في الدقيقة العاشرة لكن تم إلغاؤه بداعي وجود خطأ.

وسدد الإيفواري فرانك كيسي تسديدة من خارج منطقة الجزاء، في الدقيقة 43 لكنها ارتطمت بالقائم الأيسر.

واستطاع سيباستيان هالير تسجيل الهدف الأول للمنتخب الإيفواري في الدقيقة 65 بتسديدة على الطائر من متابعة للكرة العرضية التي أرسلها ماكس جرادل من الجهة اليمنى، ليقود بلاده للمباراة النهائية.

وبذلك ضرب منتخب كوت ديفوار موعدًا مع نيجيريا في نهائي البطولة، يوم الأحد المقبل.

وكان نيجيريا قد انتصر في مباراة جمعته بكوت ديفوار في دور المجموعات.

منتخب كوت ديفوار نجح في التأهل للدور نصف النهائي، بعد الفوز على مالي بهدفين مقابل هدف.

أما منتخب الكونغو الديمقراطية فقد تمكن من التأهل إلى نصف نهائي أمم إفريقيا بعد الفوز على غينيا كوناكري بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وجاء تشكيل كوت ديفوار على النحو الآتي:

حراسة المرمى: يحيى فوفانا

خط الدفاع: ويلفريد سينجو - ويلي بولي - إيفان نديكا - جيسلان كونان

خط الوسط: سيكو فوفانا - ميشيل سيري - فرانك كيسي

خط الهجوم: ماكس جراديل - سيباستيان هالير - سيمون أدينجرا

أما تشكيل الكونغو الديمقراطية الذي أعلن عنه سيباستيان ديسابر فقد جاء على النحو الآتي:

حراسة المرمى: ليونيل مبازي نزو

خط الدفاع: جيديون كياتينجوا - مبيمبا - أينونجا باكا - أرثر ماسواكو

خط الوسط: تشارلز بيكيل - موتسوسي - يوهان ويسا

خط الهجوم: ميسشاك إليا - سيدريك باكامبو - جايل كاكوتا

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