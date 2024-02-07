الأربعاء 07 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رسميًا.. توماس مونييه يغادر دورتموند إلى الدوري التركي

توماس مونييه
توماس مونييه

أعلن نادي بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم، الأربعاء، انتقال لاعبه الظهير البلجيكي توماس مونييه، إلى فريق طرابزون سبور التركي.

وقال سيباستيان كييل، المدير الرياضي لدورتموند في بيان عبر الموقع الريمي للنادي: "هذا الأسبوع، اتيحت الفرصة الرسمي كي ينضم للنادي الجديد في وقت قصير قبل غلق فترة الانتقالات. ووافقنا على طلبه بالرحيل".

وانتهت فترة الانتقالات بألمانيا في الأول من فبراير، بينما تنتهي فترة الانتقالات تركيا يوم 9 من الشهر ذاته.

 وانضم مونييه لدورتموند قادمًا من باريس سان جيرمان الفرنسي في 2020 وكان لديه عقد ممتد حتى الصيف المقبل.

ويلعب لصالح فريق طرابزون سبور، المحترف المصري محمود حسن تريزيجيه.

دورتموند بوروسيا دورتموند توماس مونييه مونييه طرابزون سبور تريزيجيه

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