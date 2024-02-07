نيجيريا تتأهل لنهائى أمم إفريقيا بالفوز على جنوب إفريقيا

تأهل المنتخب النيجيري للمباراة النهائية لبطولة كأس أمم إفريقيا 2023، بعد الفوز على منتخب جنوب إفريقيا في مباراة الدور نصف النهائي للبطولة بنتيجة 4-2، بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي بهدف لكل منهما.

وتعادل المنتخبان في الشوط الأول للوقت الأصلي بالتعادل السلبي بدون أهداف، قبل أن يسجل كل منهما هدفًا في الشوط الثاني للوقت الأصلي، ويستمر التعادل في الوقتين الإضافيين.

ركلات الترجيح

وسدد تيريم موفي الركلة الأولى لمنتخب نيجيريا وسكنت الشباك في منتصف المرمى، وتبعه تيبوه موكوينا وتصدى لها حارس منتخب نيجيريا.

وتقدم كينيث أوميرو لتسديد الركلة الثانية لنيجيريا وسددها على يمين الحارس وسكنت الشباك، ثم تقدم مايا مبيلا لتسديد الركلة الثانية لجنوب إفريقيا وسددها على يسار الحارس وسكنت الشباك لتصبح النتيجة 2-1 لصالح نيجيريا.

وسدد أولا يانا الركلة الثالثة لنيجيريا واعتلت المرمى وخرجت من الملعب، ثم تصدى الحارس ستانلي نوابيلي لركلة ماكوبا، لاعب جنوب إفريقيا الركلة الثالثة لمنتخب بلاده، لتستمر النتيجة عند 2-1.

وتقدم ويليام تروست إيكونج لتسديد الركلة الرابعة لمنتخب نيجيريا وسكنت الشباك على يمين الحارس، ثم سدد مافالا الركلة الرابعة لمنتخب جنوب إفريقيا لتصبح النتيجة 3-2.

ثم سجل كليتشي إيهاناتشو الركلة الخامسة لنيجيريا ليحسم التأهل لمنتخب بلاده للمباراة النهائية بنتيجة 4-2 بركلات الترجيح.

وشهد الشوطان الإضافيان استحواذ منتخب جنوب إفريقيا على مجريات اللعب، ولكن الخطورة الهجومية كانت من جانب لاعبي نيجيريا وكانوا قريبين من تسجيل هدف الانتصار.

وأهدر لاعبو منتخب نيجيريا أكثر من فرصة محققة للتسجيل في الشوطين الإضافيين، فيما لم ينجح لاعبو جنوب إفريقيا في تهديد المرمى بأي فرصة طوال وقت الشوطين الإضافيين.



وسدد لاعبو نيجيريا 3 كرات على المرمى من 6 محاولات وخرجت كرتان من الملعب واعترض الدفاع تسديدة، فيما لم يسدد لاعبو جنوب إفريقيا أي كرة على المرمى من محاولة وحيدة خرجت من الملعب.

وتلقى جرانت كيكانا، لاعب جنوب إفريقيا البطاقة الحمراء في الدقيقة 116 بعد عرقلة مهاجم نيجيريا على حدود منطقة الجزاء.