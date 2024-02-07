الأربعاء 07 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

إلى الأوقات الإضافية.. تعادل مثير بين نيجيريا وجنوب إفريقيا في نصف نهائي الأمم

مباراة نيجيريا وجنوب
مباراة نيجيريا وجنوب إفريقيا

تعادل منتخب جنوب إفريقيا مع نظيره نيجيريا في المباراة التي جمعتهما بالدور نصف النهائي لبطولة كأس أمم إفريقيا 2023، بهدف لكل منهما.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف.

واستحوذ منتخب جنوب إفريقيا على مجريات اللعب في الشوط الأول من المباراة، فيما قدم كلا الفريقين أداءً هجوميًا في مستوى متوسط ومتبادل بينهما.

وهدد لاعبو كلا الفريقين المرمى بأكثر من فرصة محققة طوال الشوط الأول ولكن أغلب الفرص أبعدها الدفاع عن المرمى.

وسدد لاعبو منتخب جنوب إفريقيا 3 كرات على المرمى من 4 محاولات خلال الشوط الأول وخرجت كرة من الملعب، مقابل تسديدتين من 4 محاولات لمنتخب نيجيريا وخرجت كرة من الملعب واعترض الدفاع أخرى.

واستحوذ لاعبو منتخب جنوب إفريقيا على مجريات اللعب في الشوط الأول من المباراة بنسبة 59% مقابل 41% لصالح منتخب نيجيريا.

واستمر استحواذ لاعبي منتخب جنوب إفريقيا على مجريات اللعب في الشوط الثاني من المباراة، فيما هدأ الأداء الهجومي بين كلا الفريقين.

وتحصل منتخب نيجيريا على ركلة جزاء في الدقيقة 67 وسجلها ويليام تروست إكونج على يسار الحارس.

واستمرت المحاولات الهجومية بين كلا الفريقين في الدقائق التالية من عمر المباراة من أجل تسجيل الهدف الثاني لمنتخب نيجيريا أو التعادل لمنتخب جنوب إفريقيا.

وسجل فيكتور أوسيمين هدف نيجيريا الثاني في الدقيقة 85 من عمر المباراة بعد هجمة مرتدة قادها أليكس أيوبي.

وبعد الرجوع لتقنية الفيديو ومراجعة الهجمة التي جاء منها هدف نيجيريا، احتسب الحكم المصري أمين عمر ركلة جزاء لصالح منتخب جنوب إفريقيا وسجلها  تيبوه موكوينا في الدقيقة 90.

وتبادل كلا الفريقين المحاولات الهجومية خلال الدقائق التالية من عمر المباراة ولكن الخطورة كانت أكثر لصالح لاعبي منتخب جنوب إفريقيا.

وجاءت أخطر فرص منتخب جنوب إفريقيا في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع من ركلة حرة سددها موكوينا مباشرة في المرمى وارتدت الكرة من حارس نيجيريا أمام موداو الذي سددها ناحية المرمى واعتلت العارضة.

وسدد لاعبو منتخب نيجيريا 3 كرات على المرمى من 7 محاولات خلال المباراة وخرجت 3 كرات من الملعب واعترض الدفاع تسديدة، مقابل 4 تسديدات من 12 محاولة وخرجت 6 كرات من الملعب واعترض الدفاع تسديدتين.

واستحوذ لاعبو منتخب جنوب إفريقيا على مجريات اللعب بنسبة 59% مقابل 41% لصالح منتخب نيجيريا.

منتخب جنوب إفريقيا نيجيريا كأس أمم إفريقيا 2023 أمم أفريقيا أمم أفريقيا 2023

الأكثر قراءة

الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2024 برقم الجلوس الترم الأول

برقم الجلوس فقط.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 مباشرة

عاجل.. قيمة زيادة المرتبات 2024 فى مصر وموعد تطبيقه

استعلم الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم 2024

بالرابط المباشر.. الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية القليوبية 2024 برقم الجلوس

موقع وزارة التربية والتعليم.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة قنا 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

وردة من كتاب الحلوانى

مؤمن المحمدي

الأستاذ وحيد حامد

إبراهيم عبد العزيز

أدباء مصر فى قبضة «صبرى العسكرى»!

محمد سميح

محاولات يائسة من جماعة بائسة

محمد العسيري

مجدى نجيب.. القلب اللى صابح ماشى

وائل لطفي

دولاراتنا فى الخارج

حسين دعسة

مصير «حزب الله» المجهول بعد حرب غزة والإبادة الجماعية

ماجد حبته

الجولة الأمريكية الخامسة

صور

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

معارض إسرائيلي يكشف أكاذيب نتنياهو: مقتل قادة حماس في غزة "وهم"

مسئول إسرائيلى كبير: بعض مطالب حماس غير مقبولة على الإطلاق

فضيحة كبرى لجيش الاحتلال.. ونتنياهو "مصدوم"