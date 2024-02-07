إلى الأوقات الإضافية.. تعادل مثير بين نيجيريا وجنوب إفريقيا في نصف نهائي الأمم

تعادل منتخب جنوب إفريقيا مع نظيره نيجيريا في المباراة التي جمعتهما بالدور نصف النهائي لبطولة كأس أمم إفريقيا 2023، بهدف لكل منهما.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف.

واستحوذ منتخب جنوب إفريقيا على مجريات اللعب في الشوط الأول من المباراة، فيما قدم كلا الفريقين أداءً هجوميًا في مستوى متوسط ومتبادل بينهما.

وهدد لاعبو كلا الفريقين المرمى بأكثر من فرصة محققة طوال الشوط الأول ولكن أغلب الفرص أبعدها الدفاع عن المرمى.

وسدد لاعبو منتخب جنوب إفريقيا 3 كرات على المرمى من 4 محاولات خلال الشوط الأول وخرجت كرة من الملعب، مقابل تسديدتين من 4 محاولات لمنتخب نيجيريا وخرجت كرة من الملعب واعترض الدفاع أخرى.

واستحوذ لاعبو منتخب جنوب إفريقيا على مجريات اللعب في الشوط الأول من المباراة بنسبة 59% مقابل 41% لصالح منتخب نيجيريا.

واستمر استحواذ لاعبي منتخب جنوب إفريقيا على مجريات اللعب في الشوط الثاني من المباراة، فيما هدأ الأداء الهجومي بين كلا الفريقين.

وتحصل منتخب نيجيريا على ركلة جزاء في الدقيقة 67 وسجلها ويليام تروست إكونج على يسار الحارس.

واستمرت المحاولات الهجومية بين كلا الفريقين في الدقائق التالية من عمر المباراة من أجل تسجيل الهدف الثاني لمنتخب نيجيريا أو التعادل لمنتخب جنوب إفريقيا.

وسجل فيكتور أوسيمين هدف نيجيريا الثاني في الدقيقة 85 من عمر المباراة بعد هجمة مرتدة قادها أليكس أيوبي.

وبعد الرجوع لتقنية الفيديو ومراجعة الهجمة التي جاء منها هدف نيجيريا، احتسب الحكم المصري أمين عمر ركلة جزاء لصالح منتخب جنوب إفريقيا وسجلها تيبوه موكوينا في الدقيقة 90.

وتبادل كلا الفريقين المحاولات الهجومية خلال الدقائق التالية من عمر المباراة ولكن الخطورة كانت أكثر لصالح لاعبي منتخب جنوب إفريقيا.

وجاءت أخطر فرص منتخب جنوب إفريقيا في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع من ركلة حرة سددها موكوينا مباشرة في المرمى وارتدت الكرة من حارس نيجيريا أمام موداو الذي سددها ناحية المرمى واعتلت العارضة.

وسدد لاعبو منتخب نيجيريا 3 كرات على المرمى من 7 محاولات خلال المباراة وخرجت 3 كرات من الملعب واعترض الدفاع تسديدة، مقابل 4 تسديدات من 12 محاولة وخرجت 6 كرات من الملعب واعترض الدفاع تسديدتين.

واستحوذ لاعبو منتخب جنوب إفريقيا على مجريات اللعب بنسبة 59% مقابل 41% لصالح منتخب نيجيريا.