أوسيمين يقود هجوم نيجيريا ضد جنوب إفريقيا في نصف نهائي الأمم

أعلن جوزيه بيسيرو، المدير الفني لمنتخب نيجيريا، تشكيل فريقه الذي سيواجه منتخب جنوب إفريقيا، الليلة، ضمن لقاءات الدور نصف النهائي لبطولة كأس أمم إفريقيا 2023.

وجاء التشكيل على النحو الآتي:

في حراسة المرمى: ستانلي نوابيلي.

خط الدفاع: أولا أينا، ويليام تروست إيكونج، سيمي أجاي، كالفن باسي.

وسط الملعب: برايت أوسايي صامويل، فرانك أونييكا، أليكس آيوبي.

الهجوم: موسيس سيمون، فيكتور أوسيمين، أديمولا لوكمان.

ويتطلع منتخب نيجيريا لمواصلة مشواره في البطولة وتحقيق الفوز من أجل التأهل للمباراة النهائية للمرة الأولى منذ 2012 والتي توج خلالها باللقب على حساب منتخب بوركينا فاسو،

ويسعى منتخب نيجيريا لتجنب مفاجآت المنتخب الجنوب إفريقي والذي أقصى نظيره المغربي في مباراة دور الـ16، قبل أن يعبر لنصف النهائي على حساب منتخب كاب فيردي، فيما تأهل منتخب نيجيريا لهذا الدور بالفوز على الكاميرون في ثمن النهائي ثم عبر أنجولا في ربع النهائي.

بينما يرغب منتخب جنوب إفريقيا في تكرار نتائجه المميزة في الأدوار الإقصائية للبطولة وتحقيق الفوز من أجل التأهل للدور النهائي من البطولة وللمرة الأولى لهم منذ 1998 ومواصلة مشوارهم نحو تحقيق اللقب الثاني في تاريخهم.

ويرغب منتخب جنوب إفريقيا في إنهاء عقدة مواجهاته الرسمية بأمم إفريقيا ضد نيجيريا إذ التقيا 3 مرات من قبل وانتهت جميعها بفوز نيجيري، من أصل 13 مباراة لعباها سويًا، فازت نيجيريا في 7 مقابل انتصارين لمنتخب جنوب إفريقيا و4 تعادلات.

وأسند الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، كاف، إدارة مباراة نيجيريا وجنوب إفريقيا للحكم المصري أمين عمر، ويساعده محمود أبو الرجال وأحمد حسام طه حكمان مساعدان، والسوداني محمود إسماعيل حكمًا رابعًا.

فيما يدير الجزائري لحلو بن براهم غرفة تقنية الفيديو، ويعاونه كلًا من الصومالي عمر عبدالقادر وديانا شيكوتيشا.