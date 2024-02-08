أنطونيو كونتى مُرشحًا لخلافة تشافى فى تدريب برشلونة

لا يزال الحديث مستمرًا عن هوية المدرب الجديد الذي سيتولى إدارة نادي برشلونة الإسباني خلافة للمدرب تشافي هيرنانديز.

وكان تشافي قد أعلن، في وقت سابق، موقفه النهائي بالرحيل عن منصبه كمدير فني لفريق برشلونة عقب نهاية الموسم الجاري 2023/ 2024، رغم تجديد عقده حتى يونيو 2025، لمطالعة التفاصيل من هنا.

يأتي ذلك عقب هزيمة برشلونة أمام فياريال بنتيجة 5-3، في المباراة التي أقيمت على ملعب "لويس كامبونيس"، ضمن منافسات الجولة 22 من بطولة الدوري الإسباني.

أنطونيو كونتي مُرشحًا لخلافة تشافي في برشلونة

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن الإيطالي أنطونيو كونتي، مدرب توتنهام هوتسبير السابق، مُرشحًا لخلافة تشافي لتدريب نادي برشلونة في الموسم المقبل 2024/ 2025.

وأضافت الصحيفة الإسبانية، أن أنطونيو كونتي لا يتولى تدريب أي فريق في الوقت الحالي، بعد رحيله عن منصبه من تدريب توتنهام في مارس 2023، لذلك فإنه سيكون مناسبًا لتدريب فريق برشلونة.

وأشارت الصحيفة في تقريرها، إلى أن وكلاء كونتي عرضوا خدماته على إدارة برشلونة، مؤكدة أن المدرب أيضًا سيكون منفتحًا على الاستماع إلى العرض الذي سيقدمه النادي الكتالوني في حال الاهتمام بالتعاقد معه.

وسبق لـ كونتي تدريب العديد من كبار الأندية الأوروبية، مثل: يوفنتوس وإنتر ميلان الإيطاليين، تشيلسي وتوتنهام الإنجليزيين، بالإضافة إلى تدريبه منتخب إيطاليا لمدة عامين.

يأتي ذلك رغم تصريحات ديكو، المدير الرياضي لنادي برشلونة، والتي أكد خلالها عدم تواصلهم مع أي مدرب في الوقت الحالي.

في حين نوّه بعض التقارير الصحفية، في وقت سابق، إلى أن خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، يحلم بالتعاقد مع الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، بعدما أعلن أيضًا في وقت سابق، أنه سيرحل عن منصبه بعد نهاية الموسم الجاري.