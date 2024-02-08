تيباس يتحدث عن فيديوهات قناة ريال مدريد وأزمة دوري السوبر الأوروبي

علّق خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني، على مقاطع الفيديو التي تبثها قناة ريال مدريد ضد الحكام خلال الموسم الجاري 2023-2024.

وشهدت الفترة الماضية، قيام قناة ريال مدريد ببث مقاطع فيديو، تعرض خلالها أخطاء الحكام، ليصفها البعض بأن هذا بمثابة "إرهاب" للحكام قبل مباريات النادي الملكي تحديدًا.

وعلى رأس هؤلاء الذين وصفوا الأمر بالإرهاب، هما خوان خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، والمدرب تشافي هيرنانديز، وقيامهما بحملة قوية وعنيفة ضد نادي ريال مدريد.

خافيير تيباس يُعلق على مقاطع ريال مدريد ضد الحكام

وفي بهذا الصدد، نشرت صحيفة "La Vanguaria" الكتالونية، تصريحات خافيير تيباس، قائلًا: "قناة ريال مدريد تقوم ببث بعض المقاطع، افتراضًا منهم بأنهم سيحافظون على قوانين الحكام".

أكد: "لقد بدأنا اتخاذ القرارات اللازمة ضد هذه المقاطع".

وتابع: "إنهم يعتقدون أن هذه الطريقة تُرسي قيم الرياضة بين الجميع عبر قناة عامة يشاهدها الكثير".

وتساءل مستنكرًا: "هل يمكنك أن تتخيل لو فعل برشلونة وبقية الأندية نفس الشيء؟ سندمر كرة القدم بالتأكيد، لا يمكن الاستمرار في هذا الأمر مطلقًا".

وأضاف: "لا أحد أبدى انزعاجه من هذه الفيديوهات أو التحدث ضدها؛ بسبب ما يمثله نادي ريال مدريد في هذا البلد، ولكن ما يفعله ليس أمرًا جيدًا".

وواصل: "إنه نادٍ يستحق كل الاحترام، ولكن الحكام أيضًا يجب أن نحترمهم؛ نظرًا للضغوط الكبيرة التي تقع على عاتقهم، من بينها قضية نيجريرا".

وشدد: "البعض يريد الانتقام من برشلونة في قضية نيجريرا، أن يركع على ركبتيه ويذهب ليطلب العفو والسماح من ريال مدريد في سانتياجو برنابيو، لكنها قضية خطيرة أيضًا وأحترم أحكام القضاء في النهاية".

تيباس يتحدث عن بطولة دوري السوبر الأوروبي

وبسؤاله عن بطولة دوري السوبر الأوروبي، قال تيباس: "البطولة لن تُقام، ولكن فلورنتينو بيريز سيخترع أي بطولة أخرى في حال عدم تدشين هذه المسابقة".

وأوضح: "إنه لا يقبل بالخسارة أبدًا، ورغم أنه رئيس عظيم لنادي عريق، ولكنني أرى أنه لا يجيد إدارة الأمور، ليس له تأثير في أوروبا".

وعن دور خوان لابورتا، قال تيباس:"لا أرى أن له دورًا قياديًا في هذه البطولة، كل شيء في يد فلورنتينو بيريز، ولكن لابورتا يرى أن هذه المسابقة قد تكون حلًا لمشلكته الاقتصادية".

وأفاد: "بيريز لا يريد أن يكون الدوري الإسباني قويًا؛ لأنه يريد فرض سيطرته على دوري يُديره، كذلك يفرض سيطرته على كبار الأندية، حتى يستطيع التعاقد مع لاعبين مميزين من الأندية الصغيرة".

وعن اعتراض كبار الأندية على مشروع السوبر ليج، قال تيباس: "من الطبيعي أن تعترض الأندية، خاصة عندما تخبرهم أن ريال مدريد وبرشلونة سيحصلان على المزيد من الأموال دون نقاش".

واختتم خافيير تيباس تصريحاته، قائلًا: "هذا السبب جعل العديد من الأندية تنسحب لعدم اقتناعها، ما عدا ثلاث أندية فقط".