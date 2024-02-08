والدة تونى كروس تكشف موقفه من الاستمرار مع ريال مدريد

لا يزال الغموض يحوم حول مصير النجم الألماني توني كروس، لاعب وسط ريال مدريد الإسباني، خلال الفترة المقبلة.

ومن المقرر أن ينتهي العقد الحالي للاعب الوسط الألماني، صاحب الـ34 عامًا، رفقة ريال مدريد في يونيو 2024 المقبل.

والدة توني كروس تكشف موقفه من الاستمرار مع ريال مدريد

وبهذا الصدد، نشرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، تصريحات بيرجيت كروس، والدة اللاعب توني، قائلة: "أتمنى استمراره مع ريال مدريد، أو إنهاء مسيرته بالطريقة التي يريدها".

وأوضحت: "أثق تمامًا أن توني سيعتزل على أعلى مستوى ودون القلق بشأن الإصابات".

وأكدت: "أعلم أنه قرار صعب للغاية اتخاذه، وآمل ألا يكون قد قرر بالفعل".

وتابعت: "أتمنى أن يحصل على إجازة صيفية سعيدة، ويخوض معسكرًا جيدًا، ومن ثم يبدأ موسمه الأخير في ريال مدريد".

وأفادت: "استمرار توني من شأنه أن يجعل الجميع بالفريق سعداء، وكذلك ابنه سيكون سعيدًا في حال استمراره".

واختتمت والدة توني كروس تصريحاتها، قائلة: "في النهاية عليه اتخاذ قراره، ويُحدد ما يريده، وفي جميع الأحوال سنتقبل قراره بالتأكيد".

موعد مباراة ريال مدريد المقبلة في الدوري الإسباني

يستعد فريق ريال مدريد لمواجهة نظيره جيرونا، على ملعب "سانتياجو برنابيو"، ضمن منافسات الجولة الـ24 من بطولة الدوري الإسباني "الليجا".

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ريال مدريد ضد جيرونا في الدوري الإسباني، يوم السبت المقبل، في الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ويتصدر فريق ريال مدريد حاليًا في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 58 نقطة، متفوقًا على جيرونا صاحب الوصافة بفارق نقطتين فقط.