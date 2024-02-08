تشكيل مباراة النصر والهلال الودية المتوقع اليوم في كأس موسم الرياض

التشكيل المتوقع لمباراة النصر والهلال الودية في نهائي كأس موسم الرياض، يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة والجماهير العربية، لمتابعة اللقاء اليوم الخميس، في المباراة الثالثة والأخيرة من المسابقة الودية.

موعد مباراة النصر والهلال

ويستعد فريق النصر لخوض مواجهة قوية أمام نظيره ومواطنه الهلال في "ديربي الرياض"، على ملعب "المملكة أرينا"، في نهائي الدورة الودية بالرياض 2024.

ومن المقرر أن تُقام المباراة الودية بين النصر والهلال في نهائي كأس موسم الرياض، اليوم الخميس، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وشهد موسم كأس الرياض 2024 في نسخته الأولى مشاركة ثلاثة أندية، هي: الهلال، النصر وإنتر ميامي الأمريكي.

التشكيل المتوقع لمباراة النصر والهلال الودية في كأس موسم الرياض 2024

تشكيل النصر المتوقع لمواجهة الهلال وديًا في كأس موسم الرياض

في حراسة المرمى: دافيد أوسبينا.

خط الدفاع: أليكس تيليس - إيميريك لابورت - عبد الإله العمري - سلطان الغنام.

خط وسط الملعب: مارسيلو بروزوفيتش - عبد الله الخيبري – أوتافيو.

في خط الهجوم: ساديو ماني - أنديرسون تاليسكا - كريستيانو رونالدو.

تشكيل الهلال المتوقع لمواجهة النصر وديًا في كأس موسم الرياض

في حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: ياسر الشهراني - علي البليهي - كاليدو كوليبالي - سعود عبد الحميد.

خط وسط الملعب: سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش - روبين نيفيس - محمد كنو.

في خط الهجوم: سالم الدوسري - ألكساندر ميتروفيتش – ميشايل.

القنوات الناقلة لمباراة النصر والهلال الودية في نهائي كأس موسم الرياض

وتُذاع مباراة النصر والهلال الودية في نهائي كأس موسم الرياض على قناة SSC1 HD وقناة SSC5 HD، بالإضافة إلى مباراة beIN Sports المفتوحة.

معلقو مباراة النصر والهلال الودية في نهائي كأس موسم الرياض

يتولى كل من عصام الشوالي ومدحت شلبي وعلي سعيد الكعبي، مهمة التعليق على أحداث مباراة النصر والهلال الودية في نهائي كأس موسم الرياض.