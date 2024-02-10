"بيلد": شكوك حول إمكانية انتقال صلاح إلى الدورى السعودى فى الصيف

لا يزال الغموض يحوم حول مستقبل نجمنا المصري محمد صلاح، المحترف ضمن صفوف ليفربول الإنجليزي، رفقة ناديه خلال فترة الميركاتو الصيفي المقبل.

وارتبط اسم "محمد صلاح" بإمكانية الرحيل عن صفوف ليفربول بعد نهاية الموسم الجاري 2023/ 2024، في ظل اهتمام الدوري السعودي بالحصول على خدماته، وعلى رأسها نادي اتحاد جدة.

ومن المقرر أن ينتهي العقد الحالي للفرعون المصري، صاحب الـ31 عامًا، رفقة ليفربول في يونيو 2025.

ولم يتوصل محمد صلاح لاتفاق مع إدارة ليفربول حتى الآن بشأن تجديد عقده، رغم أنه إحدى الركائز الأساسية في الفريق، تحت قيادة مدربه الألماني يورجن كلوب.

شكوك حول إمكانية انتقال محمد صلاح إلى الدوري السعودي

ووفقًا لما ذكره كريستيان فالك، رئيس تحرير صحيفة "بيلد" الألمانية، فإن محمد صلاح قد ينتقل إلى الدوري السعودي في الصيف المقبل بعد نهاية الموسم الجاري.

وأضاف كريستيان فالك أن إدارة ليفربول لم تحسم موقفها النهائي بشأن رحيل محمد صلاح حتى الآن، وقد تتمسك إدارة النادي بخدمات اللاعب حتى نهاية عقده، ومن ثم رحيله بالمجان.

وأوضح كريستيان فالك، خلال تصريحاته: "أن ليفربول ربح الكثير بتعاقده مع محمد صلاح منذ عام 2017، لذلك لن تكون هناك أزمة في رحيله بالمجان".

وكان ليفربول قد تعاقد مع محمد صلاح في صيف 2017، قادمًا من روما الإيطالي، مقابل 42 مليون يورو.

قرار يورجن كلوب بالرحيل قد يُعجّل بانضمام محمد صلاح إلى الدوري السعودي

يأتي ذلك بعدما أعلن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، قراره النهائي بالرحيل عن منصبه بعد انتهاء الموسم الجاري، ليُنهي مسيرة استمرت 9 سنوات، لتزداد الشكوك حول إمكانية استمرار محمد صلاح مع الريدز.

في الوقت ذاته، يترقب مسئولو نادي اتحاد جدة السعودي موقف محمد صلاح النهائي، في ظل اهتمامهم بالحصول على خدمات اللاعب.

وكان الاتحاد السعودي قد قدم عرضًا في الصيف الماضي لإدارة ليفربول، من أجل الحصول على خدمات محمد صلاح مقابل 150 مليون جنيه إسترليني، ولكنه قوبل بالرفض؛ نظرًا لتمسك المدرب يورجن كلوب بخدمات الفرعون المصري.

ولكن بعد قرار يورجن كلوب بالرحيل، فإن الطريق سيكون مفتوحًا أمام محمد صلاح للرحيل أيضًا.