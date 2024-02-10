جنوب أفريقيا والكونغو يبحثان عن إنجاز شرفى فى كأس أمم أفريقيا.. الليلة

يبحث منتخبا جنوب أفريقيا والكونغو الديمقراطية عن إنجاز شرفي من خلال المواجهة التي ‏ستجمعهما في العاشرة من مساء اليوم السبت بملعب فيليكس هوفويه بوانيه في أبيدجان لتحديد صاحب المركز الثالث في كأس أمم أفريقيا 2023 في كوت ‏ديفوار.‏

وبعد مسيرة مذهلة في البطولة القارية خرج منتخب جنوب أفريقيا من المربع الذهبي بخسارته بركلات الجزاء الترجيحية أمام ‏نيجيريا بنتيجة 2 /4 بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل بهدف لمثله.‏

وخاض منتخب الكونغو الديمقراطية مواجهة أكثر ضراوة في المربع الذهبي في مواجهة منتخب كوت ديفوار صاحب الأرض، ‏والذي تمكن من حسم الفوز في الوقت الأصلي من المباراة التي جرت على ملعب الحسن واتارا الأولمبي في إبيمبي بهدف ‏سيباستيان هالير‎.‎

فيما خاض منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية، أول مباراة له في المربع الذهبي القاري منذ عام 2015 كما ظهر منتخب جنوب ‏أفريقيا، في الدور قبل النهائي للمرة الأولى منذ نسخة 2013.‏

وتأهل منتخب جنوب أفريقيا للمربع الذهبي بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة الخامسة برصيد أربع نقاط، جمعها من ‏الخسارة أمام مالي صفر / 2 ثم الفوز على ناميبيا برباعية نظيفة قبل أن يختتم دور المجموعات بالتعادل مع المنتخب التونسي ‏سلبيا‎.‎

وفي دور الـ16 فجر المنتخب الجنوب أفريقي مفاجأة من العيار الثقيل بإقصاء منتخب المغرب، رابع كأس العالم، وأحد أبرز ‏المرشحين لنيل اللقب، بالفوز عليه بهدفين نظيفين، ثم تغلب على منتخب الرأس الأخضر في دور الثمانية بنتيجة ‏‏2 / 1 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي‎.‎

ويعول منتخب جنوب أفريقيا على خبرته في البطولة أيضا خاصة وأنه توج باللقب في عام 1996 عندما استضاف البطولة وحل ‏ثانيا في النسخة التالية في بوركينا فاسو 1998 بعد الخسارة أمام مصر في المباراة النهائية ثم فاز بالبرونزية في عام 2000.‏

ويرتكز البلجيكي هوجو بروس مدرب منتخب جنوب أفريقيا على قوام أغلبه من فريق ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، ‏الفائز مؤخرا بالنسخة الأولى من الدوري الأفريقي، بداية من حارس المرمى رونوين وليامز مرورا برباعي الدفاع كيكانا ‏وخوليسو موداو وأوبري موديبا وموتوبي مفالا مع صخرة الوسط تيبوهو موكوينا والمحاور الهجومية ثيما زواني وثابيلو ‏مورينا وثابيلو ماسيكو مع لاعب الأهلي المصري بيرسي تاو الفائز بجائزة أفضل لاعب داخل قارة أفريقيا في العام الماضي ‏‏2023.‏

أما المنتخب الكونغولي، المتوج باللقب مرتين في عامي 1968 و1974، فكان مشواره عصيبا في نسخة أبيدجان 2023، تحت قيادة ‏مدربه الفرنسي سباستيان ديسابر ومثيرا أيضا حيث وصل للدور قبل النهائي بفوز واحد فقط بعد حلوله وصيفا بالمجموعة ‏السادسة برصيد ثلاث نقاط بعد ثلاثة تعادلات أمام زامبيا والمغرب وتنزانيا‎.‎

وفي الدور الثاني تجاوز منتخب الكونغو الديمقراطية نظيره المصري بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي ‏بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، وكان الفوز الوحيد الذي حققه في الوقت الأصلي للكونغو الديمقراطية عندما فازت على غينيا بنتيجة بثلاثة أهداف مقابل هدف، في دور ‏الثمانية.‏

والتقت جنوب أفريقيا مع الكونغو الديمقراطية خمس مرات من قبل حيث فازت ثلاث مرات مقابل هزيمة وتعادل.‏

وسجل منتخب «بافانا بافانا» خلال تلك المسيرة ستة أهداف مقابل أربعة أهداف للكونغو الديمقراطية.‏

وسبق لمنتخب جنوب أفريقيا الفوز بالمركز الثالث في نسخة 2000 وهو الإنجاز الذي حققه المنتخب الكونغولي الديمقراطي مرتين من قبل ‏في عامي 1998 و2015.‏