رئيس "كاف": أمم أفريقيا في كوت ديفوار هي الأقوى والأكثر إثارة

أكد باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، أن النسخة الحالية من بطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم المقامة في كوت ديفوار، هي الأكثر إثارة وقوة.



وقال موتسيبي في مؤتمر صحفي عقد اليوم الجمعة، بالعاصمة الإيفوارية أبيدجان، إن النسخة الحالية هي الأقوي في تاريخ بطولات الأمم مضيفا: "المنتخبات الكبيرة لم يتراجع أداؤها ولكن الأمور تغيرت وهناك منتخبات تطورت في الأداء بصورة كبيرة ".

وأوضح: "هناك منتخبات كان يظن البعض أنها ستخرج مبكرا ولكن الكرة تقدمت كثيرًا لديها ووصلت إلي مدي أبعد".



وتابع: "لن نتسامح مع الفساد والعنصرية ونحن ملتزمون بالعمل الجماعي، نستخدم كرة القدم كأداة لنشر السلام في أرجاء العالم، ويجب أن نستخدم كرة القدم كمحرك للنمو الاقتصادي".

وتختتم منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا بعد غد الأحد بمواجهة كوت ديفوار ونيجيريا في النهائي، فيما تقام غد السبت مباراة تحديد المركز الثالث بين الكونغو الديمقراطية وجنوب أفريقيا.

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