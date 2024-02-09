اليوم.. مؤتمر صحفى لرئيس «كاف» بأبيدجان على هامش نهائى "كان"

يعقد باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، مؤتمرا صحفيا اليوم الجمعة، بأبيدجان في كوت ديفوار.

وسينطلق المؤتمر الصحفي في تمام الثانية ظهر اليوم (بالتوقيت المحلي)، الرابعة مساء بتوقيت القاهرة، في المركز الإعلامي الرئيسي لكأس الأمم الإفريقية بقصر الثقافة، في تريشفيل، بأبيدجان، وذلك بحضور كافة وسائل الإعلام.

وسيقام المؤتمر الصحفي لرئيس «كاف»، على هامش المباراة النهائية لكأس الأمم الإفريقية والتي ستجمع نيجيريا وكوت ديفوار.

ومن المقرر، أن تجرى مباراة نهائي كأس أمم إفريقيا 2023 بين كوت ديفوار ونيجيريا، يوم الأحد المقبل، في العاشرة مساء، على الملعب الأوليمبي الحسن واتارا، في أبيدجان.

وستجرى مباراة تحديد المركز الثالث بين الكونغو الديمقراطية وجنوب إفريقيا، يوم غدٍ السبت، على ملعب (فيليكس هوفويه بوانيه) بأبيدجان.