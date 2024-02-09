الجمعة 09 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

اليوم.. مؤتمر صحفى لرئيس «كاف» بأبيدجان على هامش نهائى "كان"

باتريس موتسيبي
باتريس موتسيبي

يعقد باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، مؤتمرا صحفيا اليوم الجمعة، بأبيدجان في كوت ديفوار.

وسينطلق المؤتمر الصحفي في تمام الثانية ظهر اليوم (بالتوقيت المحلي)، الرابعة مساء بتوقيت القاهرة، في المركز الإعلامي الرئيسي لكأس الأمم الإفريقية بقصر الثقافة، في تريشفيل، بأبيدجان، وذلك بحضور كافة وسائل الإعلام.

وسيقام المؤتمر الصحفي لرئيس «كاف»، على هامش المباراة النهائية لكأس الأمم الإفريقية والتي ستجمع نيجيريا وكوت ديفوار.

ومن المقرر، أن تجرى مباراة نهائي كأس أمم إفريقيا 2023 بين كوت ديفوار ونيجيريا، يوم الأحد المقبل، في العاشرة مساء، على الملعب الأوليمبي الحسن واتارا، في أبيدجان.

وستجرى مباراة تحديد المركز الثالث بين الكونغو الديمقراطية وجنوب إفريقيا، يوم غدٍ السبت، على ملعب (فيليكس هوفويه بوانيه) بأبيدجان.

الاتحاد الإفريقي لكرة القدم المركز الإعلامي الرئيسي لكأس الأمم الأفريقية كأس الأمم الأفريقية نيجيريا كوت ديفوار الكونغو الديمقراطية جنوب أفريقيا

مواد متعلقة

عاجل.. كوت ديفوار يضرب موعدًا مع نيجيريا فى نهائى أمم إفريقيا بعد الفوز على الكونغو الديمقراطية

نيجيريا تتأهل لنهائى أمم إفريقيا بالفوز على جنوب إفريقيا

الأكثر قراءة

استعلم الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم 2024

عاجل| نتنياهو ينتقد الجيش الإسرائيلى وتقدمه البطىء فى غزة

ظهرت رسميًا.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 عبر بوابة الأزهر الإلكترونية

موعد عرض مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني لشيرين رضا وصبري فواز الحلقة 21

موعد صلاة الجمعة اليوم في القاهرة وباقي محافظات الجمهورية

بالرابط المباشر.. الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية القليوبية 2024 برقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

المعجزة الكورية

منى رجب

تكريم مستحق لأبطال الشرطة البواسل

ماجد حبته

أكبر حزمة حماية اجتماعية

حسين دعسة

كيف نرتاد التطوير المستند إلى المدرسة وفق حركة "تمام"؟

د هند جاد

فى ضرب محتكرى قوت الشعب

محمد العسيري

وردة من كتاب الحلوانى

مؤمن المحمدي

الأستاذ وحيد حامد

إبراهيم عبد العزيز

أدباء مصر فى قبضة «صبرى العسكرى»!

صور

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيليون يغلقون معبر نيتسانا الحدودى لمنع وصول المساعدات إلى غزة

بحثًا عن "الرهائن".. إسرائيل تفحص أكثر من 350 جثة من غزة فى تل أبيب

المعطف الخفى.. رواية تاريخية تفضح جيش الاحتلال من الداخل