قبل انطلاق منافسات مرحلة الصعود.. تعرف على فرص الفرق فى التأهل للممتاز

تنطلق غدا "الإثنين"، منافسات مجموعة الصعود في المرحلة الأخيرة لمسابقة دوري المحترفين بمشاركة عشرة فرق تلعب بنظام الدوري من دور واحد ويتأهل الأول والثاني للدوري الممتاز في حين يخوض الفريق صاحب المركز الثالث دورة رباعية مع أوائل مجموعات القسم الثاني "ب" يتأهل منها فريق واحد للدوري الممتاز.

الفرق العشرة المشاركة في مجموعة الصعود تبدأ منافسات المرحلة الأخيرة بنفس عدد النقاط التي حصل عليها كل فريق في المرحلة الأولى وبالتالي يبدأ بتروجت مواجهات الصعود ورصيده 45 نقطة يليه وادي دجلة 38 نقطة وحرس الحدود 36 نقطة وغزل المحلة 35 نقطة ولافيينا 33 نقطة وبروكسي والسكة الحديد وطنطا لكل منهم 29 نقطة والقناة وراية لكل منهما 28 نقطة.

فرصة ذهبية لبتروجت

ويعتبر بتروجت المرشح الأول للصعود للدوري الممتاز لوجود فارق تسع نقاط بينه وبين وادي دجلة وحرس الحدود صاحبي المركزين الثاني والثالث وهو فارق كبير يصعب تعويضه في تسع مباريات سيخوضها كل فريق في المرحلة الأخيرة.

وهناك منافسة على المركز الثاني والصعود مباشرة للدوري الممتاز بين وادي دجلة وحرس الحدود وغزل المحلة ولافيينا أما فرق بروكسي والسكة الحديد وطنطا والقناة وراية فأقصى طموحات كل منها هي الحصول على المركز الثالث وخوض الدورة الرباعية مع أوائل مجموعات القسم الثاني " ب" نظرا لفارق النقاط الكبير بين الفرق الخمسة وحرس الحدود الذي يصل إلى سبع و8 نقاط .

على سبيل المثال إذا خسر طنطا أمام غزل المحلة غدا سيتوقف رصيد أبناء السيد البدوي عند 29 نقطة ويرتفع رصيد غزل المحلة إلى 38 نقطة ما يعني زيادة الفارق بين الفريقين إلى تسع نقاط يصعب على طنطا تعويضها في المباريات الـ8 الي ستتبقي لكل منهما.

نفس الأمر ينطبق على مباراة بروكسي ووادي دجلة وفي حالة فوز وادي دجلة وفوز غزل المحلة على طنطا سيزيد الفارق بين بروكسي ووادي دجلة إلى 12 نقطة ويزيد الفارق بين بروكسي وغزل المحلة إلى تسع نقاط.

فريق غزل المحلة

المباراة الأهم في الأسبوع الأول من المرحلة الأخيرة ستجمع بتروجت وحرس الحدود وفي حالة فوز بتروجت سيرتفع رصيده إلى 48 نقطة ويزيد الفارق مع حرس الحدود إلى 12 نقطة وفي حالة فوز غزل المحلة على طنطا سيبقي فارق النقاط العشر بين بتروجت وغزل المحلة وفي حالة فوز حرس الحدود سيرتفع رصيده إلى 39 نقطة ويقلص الفارق مع بتروجت إلى ست نقاط وفي نفس الوقت قد يقضي على طموحات فرق بروكسي والسكة الحديد وطنطا والقناة وراية في المنافسة على المركز الثالث.

مواعيد الجولة الأولى في المرحلة الأخيرة

الإثنين 12 فبراير

القناة × لافيينا الثالثة عصرا

بتروجت × حرس الحدود الثالثة عصرا

بروكسي × وادي دجلة الثالثة عصرا

راية × السكة الحديد الثالثة عصرا

غزل المحلة × طنطا الخامسة والنصف مساء