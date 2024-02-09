مكادى يتصدر.. الصفقات الشتوية الكاملة لمجموعة الهبوط فى دورى المحترفين

لتجنب شبح الهبوط لدوري القسم الثالث دعمت أندية مجموعة الهبوط في دوري المحترفين، صفوفها بلاعبين جدد خلال فترة الانتقالات الشتوية التي انتهت أمس، وكان المقاصة النادي الوحيد الذي لم يبرم صفقات جديدة رغم رحيل عدد كبير من لاعبيه.

ويقدم"الدستور" الصفقات الشتوية الكاملة لمجموعة الهبوط في دوري المحترفين.

بترول أسيوط يضم خمسة لاعبين

تعاقد بترول أسيوط مع خمسة لاعبين هم محمد عبدالرسول مدافع طنطا ومحمد حمدان لاعب الجمهورية شبين وأحمد كشري ومحمد قنديل من الفيوم والنيجيري ميكلين بايكو مهاجم المصرية للاتصالات.

وتعاقد أبوقير للأسمدة مع ستة لاعبين هم محمد السعيد لاعب راية على سبيل الإعارة وأحمد أبوعجيلة لاعب المقاولون وجون مباتشو مهاجم المنيا وشريف أشرف ومؤمن عاطف لاعب مكادي ومصطفى أمين لاعب الترسانة.

لاعب الأهلي ينضم للاتصالات

أبرم الاتصالات سبع صفقات بضم الغاني صامويل أوبونج لاعب الأهلي مواليد 2006 على سبيل الإعارة، وعبد الرحمن عبد النبي لاعب أسوان، والجونة السابق ومحمود مسعود مدافع المنصورة ويوسف عطاي من المقاصة، وأحمد السقا لاعب أسمنت حلوان، وجمعة متولي لاعب بلدية المحلة ومحمود تايسون من التعدين.

يوسف عطاي لاعب المقاصة المنتقل للاتصالات

وتعاقد أسوان مع سبعة لاعبين هم النيجيري إيكي جوليوس من رينجرز ومحمد إسماعيل الصغير لاعب الفيوم ومنتخب السويس وسمنود السابق ومحمد الفيومي لاعب دكرنس، ومحمد أشرف درويش مهاجم الأقصر وسليمان خالد لاعب فيوتشر ومحمود السيد من مكادي وعبدالله كامل لاعب وادي دجلة.

وتعاقد دكرنس مع تسعة لاعبين هم حسن تريكة لاعب بلقاس سيتي ومجدي صبري لاعب غزل المحلة ومحمود عقل لاعب السكة الحديد على سبيل الإعارة وأمير حجازي وعبدالرحمن بوجي من الأوليمبي ومحمد أبو المجد بوشا وحسن بشندي لاعبى الجمهورية شبين وأحمد يوسف وعودة محمد لاعبي الجمارك.

مكادي يتعاقد مع 17 لاعبا

أبرم مكادي 17 صفقة وتعاقد مع ضم يوسف بيبو ومصطفى ديشا لاعبى غزل المحلة ومحمود أكمل لاعب كفر الشيخ وفارس عزت لاعب الاتحاد السكندري وأحمد توتي مهاجم الجمهورية شبين وهشام صبري لاعب كهرباء الإسماعيلية ومحمد رضا ومحمود عبدالله "بصلة" وأحمد طلعت لاعبي كفر الشيخ وأحمد شعبان لاعب بروكسي ومحمد شعبان "بوكس" لاعب بايونيرز لمدة 6 شهور على سبيل الإعارة وحسام البدري لاعب الجونة وإبراهيم منصور لاعب الترسانة وإسلام الفار لاعب هلال مطروح وأحمد عاشور لاعب دكرنس وفتحي عثمان من كيما ومحمد أشرف أبوستة لاعب وادي دجلة مواليد 2001.

وتعاقد الجمهورية شبين مع 12 لاعبا هم محمد رءوف وعمر أوكا لاعبي مكادي وعبد المنعم مستور لاعب أبو قير للأسمدة ومياه البحيرة السابق، وأحمد قاسم مدافع أبوقير للأسمدة وأحمد الشامي مهاجم بلدية المحلة على سبيل الإعارة، ومصطفى شلبي مدافع المجد السكندري ومحمود جبر من الترسانة ومحمد حسني من مياه البحيرة ومحمد ناجي جدو مهاجم هلال مطروح، وهشام صلاح من البنك الأهلي وأحمد عبد العال من مالية كفر الزيات وأسامة صبحي من السكة الحديد.

وأبرم النجوم تسع صفقات وضم محمود المنشاوي لاعب كفر الشيخ وأحمد غريب من المنصورة ومهند إبراهيم لاعب مكادي ومحمد هيكل وإبراهيم ريعو لاعبى راية، وعلي بهيج مهاجم الاتصالات ومحمود بشار لاعب السكة الحديد وهنري أونيام من منتخب السويس وفريدي جودوين من الانتاج الحربي.

أخيرا تعاقد النصر للتعدين مع سبعة لاعبين هم أحمد فضل لاعب بورفؤاد وأمين محمد حارس المستقبل سبورت وأحمد رزق حارس الجمهورية شبين ومحسن شعبان لاعب مركز شباب أبوالمطامير ومحمد عادل لاعب بورفؤاد وعبدالرحمن قاسم لاعب ألو إيجيبت، وأدهم حمدان لاعب انبي مواليد 2003.