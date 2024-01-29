فوز طنطا وغزل المحلة وادي دجلة وحرس الحدود وبروكسي في دوري المحترفين

حقق طنطا فوزا كبيرا وهزم المقاصة بثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي أقيمت بملعب الترسانة في الأسبوع التاسع عشروالأخير بالمرحلة الأولى في مسابقة دوري المحترفين ليرتفع رصيد طنطا إلى 29 نقطة ويضمن تواجده ضمن الفرق العشر الأول التي ستلعب في المرحلة النهائية على الصعود للدوري الممتاز بينما توقف رصيد المقاصة عند 9 نقاط.

انتهي الشوط الأول بتقدم طنطا بهدف سجله البديل أقطاى عبد الله في الدقيقة 33 عندما سدد شهاب فتحي كرة من خارج منطقة الجزاء أبعدها الحارس ووصلت إلى أحمد علي الذي مررها عرضية لأقطاي عبد الله فسددها داخل المرمى مسجلا لاهدف التقدم لفريق طنطا.

وفي الدقيقة 36 احتسب الحكم عمرو الشناوي ركلة جزاء لطنطا تصدى لها عبد الرحمن الدح وسدد الكرة بجوار القائم الأيمن.

في الشوط الثاني سجل محمد عاطف وأقطاى عبد الله الهدفين الثاني والثالث

وفي ملعب الأسيوطي سبورت وفي مباراة مثيرة فاز وادي دجلة على لافيينا 4-3 في المباراة التي أدارها الحكم جلال أحمد ليرتفع رصيد وادي دجلة إلى 38 نقطة ويتوقف رصيد لافيينا عند 33 نقطة..انتهى الشوط الأول بتقدم لافيينا 2-1 هشام نيمار في الدقيقة 20 وتعادل علي حسين لوادي دجلة في الدقيقة 37 ثم سجل هشام نيمار هدف لافيينا الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 43 وفي الشوط الثاني تعادل علي حسين لوادي دجل في الدقيقة 47 من ركلة جزاء ثم أضاف علي حسين الهدف الثالث لوادي دجلة في الدقيقة 61 من ركلة جزاء وفي الدقيقة 79 سجل محمود الحلواني هدف التعادل لفريق لافيينا من ركلة جزاء ثم سجل وليد عطية هدف الفوز لوادي دجلة في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

وفي ملعب غزل المحلة فازغزل المحلة على دكرنس بهدفين نظيفين في المباراة التي أدارها الحكم عمرو عبد الفتاح محمود ليرتفع رصيد غزل المحلة إلى 35 نقطة ويتوقف رصيد دكرنس عند 21 نقطة..انتهى الشوط الأول بتقدم غزل المحلة بهدف سجله تشارلز باسي في الدقيقة 26 وفي الشوط الثاني سجل تشارلز باسي الهدف الثاني في الدقيقة 60.

وفي أسوان فاز بروكسي على أسوان بهدف دون رد ليرتفع رصيد بروكسي إلى 29 نقطة ويضمن التواجد في المراكز العشر الأولى ويتوقف رصيد أسوان عند 22 نقطة في المباراة التي أدارها الحكم محمد طه..انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي وفي الشوط الثاني سجل حسام بركات هدف الفوز لبروكسي في الدقيقة 85.

وفي الإسكندرية فاز حرس الحدود على الجمهورية شبين بهدف سجله محمود أبوجودة في المباراة التي أدارها الحكم عبد الحكيم ناصر ليرتفع رصيد حرس الحدود إلى 36 نقطة ويتوقف ر صيد الجمهورية شبين عند 14 نقطة.