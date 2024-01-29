الإثنين 29 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مكادى يستضيف بتروجت وحرس الحدود يواجه شبين والمحلة يلتقى دكرنس فى دورى المحترفين

فريق غزل المحلة
فريق غزل المحلة

يستضيف مكادي فريق بتروجت ويحل الجمهورية شبين ضيفا على فريق حرس الحدود ويلتقي غزل المحلة مع دكرنس في الثانية والنصف عصر اليوم في الأسبوع التاسع عشر والأخير في مسابقة دوري المحترفين.

المباريات الثلاث تجمع بين فرق ضمنت التواجد في المراكز العشرة الأولى واللعب في المرحلة النهائية على الصعود للدوري الممتاز وهى بتروجت وحرس الحدود وغزل المحلة وفرق تأكد وجودها في المراكز من الحادي عشر وحتى العشرين للعب على تفادي الهبوط لدوري القسم الثاني " ب ".

مكادي بقيادة رامبو يتحدي بتروجت

في ملعب خيري بشارة بالجونة يحل بتروجت المتصدر برصيد 42 يقيادة السيد عيد ضيفا على فريق مكادي السادس عشر برصيد 15 نقطة في المباراة الأولى لنبيل محمود "رامبو" المدير الفني لمكادي الذي تولى المسئولية بعد رحيل محمد صلاح.

ويسعى بتروجت للفوز والوصول للنقطة 45 والمحافظة على فارق النقاط مع منافسيه والذي وصل إلى سبع نقاط مع وادي دجلة الذي يحتل المركز الثاني وفي نفس الوقت يسعى مكادي لتحقيق مفاجأة لتقليص فارق النقاط مع الفرق التي تسبقه في الترتيب.

يدير المباراة علاء صبري ويساعده محمد عطا ومحمد صلاح مهران ومعهم محمد عبد الراضي حكما رابعا.

فريق بتروجت

حرس الحدود يستضيف الجمهورية شبين 

وفي الإسكندرية يستضيف حرس الحدود الثالث برصيد 33 نقطة بقيادة محمد مكي فريق الجمهورية شبين السابع عشر برصيد 14 نقطة بقيادة أبو العينين شحاتة.

ويسعى حرس الحدود لاستعادة نغمة الانتصارات والوصول للنقطة 36 والانفراد بالمركز الثاني في حالة هزيمة وادي دجلة أمام لافيينا وفي نفس الوقت يسعى الجمهورية شبين لتحقيق نتيجة إيجابية لتقليص فارق النقاط مع الفرق التي تسبقه في الترتيب.

يدير المباراة عبد الحكيم ناصر ويساعده كريم مهيا ومحمد القراقصي ومعهم عباس حسن حكما رابعا.

مواجهة قوية بين غزل المحلة ودكرنس

وفي ملعبه يستضيف غزل المحلة الخامس برصيد 32 نقطة بقيادة أحمد عيد عبد الملك فريق دكرنس الخامس عشر برصيد 21 نقطة بقيادة حسن موسى.

ويسعى غزل المحلة للفوز والوصول للنقطة 35 وتقليص الفارق مع حرس الحدود ووادي دجلة قبل انطلاق المرحلة النهائية بينما يسعى دكرنس للفوز وزيادة فارق النقاط مع خمسة فرق تحتل المراكز من السادس عشر وحتى العشرين.

يدير المباراة عمرو عبد الفتاح محمود ويساعده علاء عبد الباسط ويارا عاطف ومعهم محمد الشناوي حكما رابعا.

بطولة دوري المحترفين بتروجت الجمهورية شبين حرس الحدود غزل المحله

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