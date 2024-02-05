استعدادا لدوري المحترفين.. المحلة يواجه المقاولون وديا ويدعم صفوفه بـ12 لاعبا

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة بقيادة أحمد عيد عبدالملك مباراة ودية اليوم أمام فريق المقاولون خلال معسكر غزل المحلة المقام بمدينة الإسماعيلية الذي بدأ يوم السبت المقبل استعدادا لعودة دوري المحترفين.

ويخوض غزل المحلة مباراة ودية ثانية مع الإسماعيلي قبل نهاية المعسكر ويسعى الجهاز الفني للفريق بقيادة أحمد عيد عبدالملك للاستفادة من المباراتين في تجهيز الصفقات الجديدة وزيادة التفاهم والانسجام بين اللاعبين القدامى والجدد.

وأنهى غزل المحلة المرحلة الأولى من مسابقة دوري المحترفين محتلا المركز الرابع برصيد 35 نقطة بفارق عشر نقاط عن بتروجت المتصدر وثلاث نقاط عن وادي دجلة الثاني وفارق نقط واحدة عن حرس الحدود الثالث ويستعد غزل المحلة لمواجهة طنطا يوم الإثنين المقبل في الجولة الأولى من المرحلة الأخيرة “مرحلة الصعود” التي تشهد منافسة ساخنة على الصعود للدوري الممتاز بين بتروجت ووادي دجلة وحرس الحدود وغزل المحلة ولافيينا.

وتعاقد غزل المحلة مع 12 لاعبا خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية لتدعيم صفوف الفريق وهم محمود عبد العزيز لاعب الداخلية وأحمد رفعت " ريفو " ونادر رمضان لاعبي إف سي زد وبسام وليد لاعب بروكسي والكاميروني سيرجي أونانا " مواليد 2002 " لاعب خيطان الكويتي وإسلام مجدي لاعب العبور والموريتاني أحمد سالم لاعب لافيينا وفارس نيمار لاعب سمنود وأحمد كاستيلو مدافع أسوان ويحيي زكريا لاعب مصر المقاصة ومحمد طارق الكومي من أبوقير للأسمدة وعبد الناصر دى ماريا من بلدية المحلة.

وتعاقد غزل المحلة مع 12 لاعبا خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية لتدعيم صفوف الفريق وهم محمود عبد العزيز لاعب الداخلية وأحمد رفعت " ريفو " ونادر رمضان لاعبى إف سي زد وبسام وليد لاعب بروكسي والكاميروني سيرجي أونانا " مواليد 2002 " لاعب خيطان الكويتي وإسلام مجدي لاعب العبور والموريتاني أحمد سالم لاعب لافيينا وفارس نيمار لاعب سمنود وأحمد كاستيلو مدافع أسوان ويحيي زكريا لاعب مصر المقاصة ومحمد طارق الكومي من أبوقير للأسمدة وعبد الناصر دى ماريا من بلدية المحلة.