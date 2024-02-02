جدول مباريات مجموعة الهبوط للقسم الثانى "ب" فى دورى المحترفين

كشفت لجنة االمسابقات باتحاد الكرة عن الجدول الكامل لمباريات المجموعة الثانية في المرحلة الأخيرة بمسابقة دوري المحترفين ، التي تضم عشرة أندية وهي بترول أسيوط والاتصالات وأبوقير للأسمدة وأسوان ودكرنس ومكادي والجمهورية شبين والنجوم والمقاصة والنصر للتعدين، وتلعب الفرق العشرة بنظام الدوري من دور واحد وتهبط ستة فرق لدوري القسم الثاني "ب" وتبقى 4 فرق في دوري المحترفين، وفيما يلي الجدول كاملا..

الأسبوع الأول

الثلاثاء 13 فبراير

بترول أسيوط × مكادي

النجوم × الجمهورية شبين

أسوان × أبوقير للأسمدة

الاتصالات × المقاصة

النصر للتعدين × دكرنس.

الأسبوع الثاني

الثلاثاء 20 فبراير

الجمهورية شبين × بترول أسيوط

مكادي × النصر للتعدين

أبوقير للأسمدة × النجوم

المقاصة × أسوان

دكرنس × الاتصالات.

الأسبوع الثالث

27 فبراير

بترول أسيوط × أبوقير للأسمدة

مكادي × الجمهورية شبين

النجوم × المقاصة

أسوان × دكرنس

النصر للتعدين × الاتصالات.

الأسبوع الرابع

الثلاثاء 5 مارس

المقاصة × بترول أسيوط

أبوقير للأسمدة × مكادي

الجمهورية شبين × النصر للتعدين

دكرنس × النجوم

الاتصالات × أسوان.

الأسبوع الخامس

الأحد 10 مارس

بترول أسيوط × دكرنس

مكادي × المقاصة

الجمهورية شبين × أبوقير للأسمدة

النجوم × الاتصالات

النصر للتعدين × أسوان.

الأسبوع السادس

الثلاثاء 16 أبريل

الاتصالات × بترول أسيوط

دكرنس × مكادي

المقاصة × الجمهورية شبين

أبوقير للأسمدة × النصر للتعدين

أسوان × النجوم.

الأسبوع السابع

الثلاثاء 23 أبريل

بترول أسيوط × أسوان

مكادي × الاتصالات

الجمهورية شبين × دكرنس

أبوقير للأسمدة × المقاصة

النصر للتعدين × النجوم.

الأسبوع الثامن

الثلاثاء 30 أبريل

النجوم × بترول أسيوط

أسوان × مكادي

الاتصالات × الجمهورية شبين

دكرنس × أبوقير للأسمدة

النصر للتعدين × المقاصة.

الأسبوع التاسع

الأربعاء 8 مايو

بترول أسيوط × النصر للتعدين

مكادي × النجوم

الجمهورية شبين × أسوان

أبوقير للأسمدة × الاتصالات

المقاصة × دكرنس.