دوري المحترفين.. المواجهات المباشرة تقود القناة وراية للعب على الصعود للدوري الممتاز

حقق فريق السكة الحديد فوزا غاليا وهزم بترول أسيوط بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بملعب بترول أسيوط في الأسبوع التاسع عشروالأخير بالمرحلة الأولى في مسابقة دوري المحترفين وأدارها الحكم عبد الرحمن صالح ليرتفع رصيد السكة إلى 29 نقطة وبضمن تواجده ضمن الفرق العشرة الأولى ويتوقف رصيد بترول اسيوط عند 28 نقطة .

انتهى الشوط الأول بتقدم السكة الحديد بهدف سجله محمود عبد العاطي في الدقيقة العشرة بعد دربكة أمام مرمى بترول أسيوط نتيجة كرة طولية من رمية تماس .

ودانت السيطرة لبترول أسيوط بعد أول 20 دقيقة وأهدر أبوبكر فوزي ومحمود سمكة فرصتين في الدقيقتين 16 و26 كما أنقذ مؤمن جابر حارس السكة الحديد مرماه من هدف مؤكد في الوقت بدل الضائع .

وفي الإسماعيلية فاز القناة على النصر للتعدين بهدف دون رد في المباراة التي أدارها الحكم أحمد حامد فهيم ليرتفع رصيد القناة إلى 28 نقطة ويتوقف رصيد النصر للتعدين عند ست نقاط ...انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي وفي الشوط الثاني سجل سايكو كونتيه هدف القناة والمباراة الوحيد .

وفي الإسكندرية تعادل أبوقير للأسمدة مع راية بدون أهداف في المباراة التي أدارها الحكم محمد عبد الحافظ ليرتفع رصيد راية إلى 28 نقطة ويرتفع رصيد أبوقير للأسمدة إلى 25 نقطة .

وبعد فوز القناة وتعادل راية وهزيمة بترول أسيوط تساوت فرق راية والقناة وبترول أسيوط في رصيد 28 نقطة وتم الاحتكام للمواجهات المبارشرة بين الفرق الثلاث ليحتل القناة وراية المركزين التاسع والعاشر وينضمان للفريق التي ستلعب على الصعود للدوري الممتاز بينما احتل بترول أسيوط المركز الحادي عشر حيث فاز القناة على بترول أسيوط 2- صف وتعادل مع راية بدون أهداف وتعادل مع بترول أسيوط 1-1

وفي ملعب خيري بشارة بالجونة فاز بتروجت على مكادي في المباراة التي أدارها الحكم علاء صبري ليرتفع رصيد بتروجت إلى 45 نقطة ويتوقف رصيد مكادي عند 15 نقطة .

وفي ملعب السلام فازالاتصالات على النجوم بهدف سجله محمد بهاء في المباراة التي أدارها الحكم أحمد جمال شاهين ليرتفع رصيد الاتثالات إلى 24 نقطة ويتوقف رصيد النجوم عند 13 نقطة .