أسوان يواجه أبوقير للأسمدة في الجولة الأولى لمجموعة الهبوط بدوري المحترفين

أسفرت قرعة المرحلة النهائية "مجموعة الهبوط "لمسابقة دوري المحترفين عن مواجهات متكافئة في الجولة الأولى، حيث يلتقي بترول أسيوط مع مكادي والنجوم مع الجمهورية شبين وأسوان مع أبوقير للأسمدة والاتصالات مع المقاصة والنصر للتعدين مع دكرنس.

وفي الجولة الثانية يلتقي الجمهورية شبين مع بترول أسيوط ومكادي مع النصر للتعدين وأبوقير للأسمدة مع النجوم والمقاصة مع أسوان ودكرنس مع الاتصالات.

مواجهات الجولة الثالثة

ويلتقي في الجولة الثالثة بترول أسيوط مع أبوقير للأسمدة ومكادي مع الجمهورية شبين والنجوم مع المقاصة وأسوان مع دكرنس والنصر للتعدين مع الاتصالات.

وفي الجولة الرابعة يلتقي المقاصة مع بترول أسيوط وأبوقير للأسمدة مع مكادي والجمهورية شبين مع النصر للتعدين ودكرنس مع النجوم والاتصالات مع أسوان.

وفي الجولة الخامسة يلتقي بترول أسيوط مع دكرنس ومكادي مع المقاصة والجمهورية شبين مع أبوقير للأسمدة والنجوم مع الاتصالات والنصر للتعدين مع أسوان.

ويلتقي في الجولة السادسة الاتصالات مع بترول أسيوط ودكرنس مع مكادي والمقاصة مع الجمهورية شبين وأبوقير للأسمدة مع النصر للتعدين وأسوان مع النجوم.

وفي الجولة السابعة يلتقي بترول أسيوط مع أسوان ومكادي مع الاتصالات والجمهورية شبين مع دكرنس وأبوقير للأسمدة مع المقاصة والنصر للتعدين مع النجوم.

ويلتقي في الجولة الثامنة النجوم مع بترول أسيوط وأسوان مع مكادي والاتصالات مع الجمهورية شبين ودكرنس مع أبوقير للأسمدة والنصر للتعدين مع المقاصة.

مباريات الجولة الأخيرة

وفي الجولة التاسعة والأخيرة يلتقي بترول أسيوط مع النصر للتعدين ومكادي مع النجوم والجمهورية شبين مع أسوان وأبوقير للأسمدة مع الاتصالات والمقاصة مع دكرنس.

وتلعب الفر ق العشرة دوري من دور واحد يهبط بعده ستة فرق لدوري القسم الثاني " ب " وتبقي الفرق التي ستحتل المراكز من الأول للرابع في دوري المحترفين.

وتقام الجولات التسع أيام 13 و20 و27 فبراير المقبل و5 و10 مارس المقبل و16 و23 و30 أبريل المقبل و8 مايو المقبل.