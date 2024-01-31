الأربعاء 31 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

اليوم.. لجنة المسابقات تعلن قرعة المرحلة الأخيرة لدورى المحترفين

فريق بتروجت تصدر
فريق بتروجت تصدر المرحلة الأولى لدوري المحترفين

تقوم لجنة المسابقات باتحاد الكرة في الواحدة ظهر اليوم الأربعاء، بسحب قرعة المرحلة الأخيرة لمسابقة دوري المحترفين والتي تشهد تقسيم الفرق العشرين إلى مجموعة الصعود للدوري الممتاز، وتضم عشرة فرق ومجموعة تفادي الهبوط للقسم الثاني "ب" وتضم أيضا عشرة فرق.

الفرق التي ستلعب للصعود للدوري الممتاز، هي بتروجت ورصيده 45 نقطة ووادي دجلة 38 نقطة وحرس الحدود 36 نقطة وغزل المحلة 35 نقطة ولافيينا 33 نقطة والسكة الحديد وطنطا وبروكسي ولكل منهم 29 نقطة والقناة وراية ولكل منهما 28 نقطة.

وتلعب الفرق العشرة دوري من دور واحد بنفس النقاط التي حصل عليها كل فريق في المرحلة الأولى ويصعد الأول والثاني للدوري الممتاز بينما يخوض الفريق صاحب المركز الثالث دورة رباعية مع الفرق التي تصدرت مجموعات دوري القسم الثاني "ب"يتأهل منها فريق واحد للدوري الممتاز.

مواعيد مباريات مرحلة الصعود للدوري الممتاز


وحددت لجنة المسابقات مواعيد مباريات المجموعة التي ستلعب على الصعود للدوري الممتاز حيث تقام مباريات الجولة الأولى يوم الإثنين 12 فبراير المقبل ومباريات الجولة الثانية يوم الأحد 18 فبراير ومباريات الجولة الثالثة الجولة يوم السبت 24 فبراير ومباريات الجولة الرابعة يوم الجمعة أول مارس المقبل ومباريات الجولة الخامسة يوم 6 مارس المقبل.

وتتوقف مسابقة دوري المحترفين خلال شهر رمضان ثم تقام مباريات الجولة السادسة يوم الإثنين 15 أبريل المقبل ومباريات الجولة السابعة يوم 21 أبريل المقبل ومباريات الجولة الثامنة يوم 29 أبريل ومباريات الجولة التاسعة والأخيرة يوم 7 مايو المقبل.

فريق بترول أسيوط

والفرق التي ستلعب من أجل البقاء في دوري المحترفين وتفادي الهبوط لدوري القسم الثاني " ب " هى بترول أسيوط ورصيده 28 نقطة وأبوقير للأسمدة 25 نقطة والاتصالات 24 نقطة وأسوان 22 نقطة ودكرنس 21 نقطة ومكادي 15 نقطة والجمهورية شبين 14 نقطة والنجوم 13 نقطة والمقاصة تسع نقاط والنصر للتعدين ست نقاط.

وتلعب الفرق العشرة دوري من دور واحد بنفس النقاط التي حصل عليها كل فريق في المرحلة الأولى ويهبط ستة فرق لدوري القسم الثاني "ب".

وتقام الجولات التسع للأندية التي تلعب لتفادي الهبوط للقسم الثاني " ب " أيام 13 و20 و27 فبراير المقبل و5 و10 مارس المقبل و16 و23 و30 أبريل المقبل و8 مايو المقبل.

بطولة دوري المحترفين بتروجت وادي دجلة حرس الحدود غزل المحله

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