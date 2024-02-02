الجدول الكامل لمباريات مجموعة الصعود للممتاز فى دورى المحترفين

أعلنت لجنة المسابقات باتحاد كرة القدم الجدول الكامل لمباريات المجموعة الأولى في المرحلة الثانية لمسابقة دوري المحترفين والتي تضم عشرة فرق تتنافس لصعود فريقين للدوري الممتاز على أن يخوض الفريق صاحب المركز الثالث دورة رباعية مع أوائل مجموعات دوري القسم الثاني "ب" وفيما يلي الجدول كاملا ..

الأسبوع الأول

الإثنين 12 فبراير

بتروجت × حرس الحدود

غزل المحلة × طنطا

راية × السكة الحديد

القناة × لافيينا

بروكسي × وادي دجلة.

الأسبوع الثاني

السبت 17 فبراير

السكة الحديد × بروكسي

وادي دجلة ×غزل المحلة

حرس الحدود × راية

لافيينا × بتروجت

طنطا × القناة.

الأسبوع الثالث

السبت 24 فبراير

بروكسي × حرس الحدود

وادي دجلة × السكة الحديد

راية × لافيينا

بتروجت × طنطا

غزل المحلة × القناة.

الأسبوع الرابع

الجمعة 1 مارس

لافيينا × بروكسي

حرس الحدود × وادي دجلة

حرس الحدود × غزل المحلة

طنطا × راية

القناة × بتروجت.

الأسبوع الخامس

الأربعاء 6 مارس

بروكسي × طنطا

وادي دجلة × لافيينا

السكة الحديد × حرس الحدود

راية × القناة

غزل المحلة × بتروجت.

الأسبوع السادس

الإثنين 15 إبريل

القناة × بروكسي

طنطا × وادي دجلة

لافيينا × السكة الحديد

حرس الحدود × غزل المحلة

بتروجت × راية.

الأسبوع السابع

الأحد 21 أبريل

بروكسي × بتروجت

وادي دجلة × القناة

السكة الحديد × طنطا

حرس الحدود × لافيينا

غزل المحلة × راية.

الأسبوع الثامن

الإثنين 29 أبريل

راية × بروكسي

بتروجت × وادي دجلة

القناة × السكة الحديد

طنطا × حرس الحدود

غزل المحلة × لافيينا.

الأسبوع التاسع

الثلاثاء 7 مايو

بروكسي × غزل المحلة

وادي دجلة × راية

السكة الحديد × بتروجت

حرس الحدود × القناة

لافيينا × طنطا.