وادي دجلة يصطدم بغزل المحلة في الجولة الأولى لمجموعة الصعود بدوري المحترفين

أسفرت قرعة المرحلة الأخيرة لمسابقة دوري المحترفين مجموعة الصعود للدوري الممتاز عن مواجهات قوية في الجولة الأولى حيث يلتقي بتروجت مع حرس الحدود وغزل المحلة مع طنطا وراية مع السكة الحديد والقناة مع لافيينا وبروكسي مع وادي دجلة.

مباريات الجولة الثانية

وفي الجولة الثانية يلتقي السكة مع بروكسي ووادي دجلة مع غزل المحلة وحرس الحدود مع راية ولافيينا مع بتروجت وطنطا مع القناة.

ويلتقي في الجولة الثالثة بروكسي مع حرس الحدود ووادي دجلة مع السكة الحديد وراية مع لافيينا وبتروجت مع طنطا وغزل المحلة مع القناة.

وفي الجولة الرابعة يلتقي لافيينا مع بروكسي وحرس الحدود مع وادي دجلة وحرس الحدود مع غزل المحلة وطنطا مع راية والقناة مع بتروجت.

ويلتقي في الجولة الخامسة بروكسي مع طنطا ووادي دجلة مع لافيينا والسكة الحديد مع حرس الحدود وراية مع القناة وغزل المحلة مع بتروجت.

مواجهات الجولة السادسة

وفي الجولة السادسة يلتقي القناة مع بروكسي وطنطا مع وادي دجلة ولافيينا مع السكة الحديد وحرس الحدود مع غزل المحلة وبتروجت مع راية.

ويلتقي في الجولة السابعة بروكسي مع بتروجت ووادي دجلة مع القناة والسكة الحديد مع طنطا وحرس الحدود مع لافيينا وغزل المحلة مع راية.

وفي الجولة الثامنة يلتقي راية مع بروكسي وبتروجت مع وادي دجلة والقناة مع السكة الحديد وطنطا مع حرس الحدود وغزل المحلة مع لافيينا.

ويلتقي في الجولة التاسعة والأخيرة بروكسي مع غزل المحلة ووادي دجلة مع راية والسكة الحديد مع بتروجت وحرس الحدود مع القناة ولافيينا مع طنطا.

وتقام مباريات الجولة الأولى يوم الإثنين 12 فبراير المقبل ومباريات الجولة الثانية يوم الأحد 18 فبراير ومباريات الجولة الثالثة الجولة يوم السبت 24 فبراير ومباريات الجولة الرابعة يوم الجمعة أول مارس المقبل ومباريات الجولة الخامسة يوم 6 مارس المقبل.

وتتوقف مسابقة دوري المحترفين خلال شهر رمضان ثم تقام مباريات الجولة السادسة يوم الإثنين 15 أبريل المقبل ومباريات الجولة السابعة يوم 21 أبريل المقبل ومباريات الجولة الثامنة يوم 29 أبريل ومباريات الجولة التاسعة والأخيرة يوم 7 مايو المقبل.