كوت ديفوار ونيجيريا فى صدام نارى للظفر بكأس أمم إفريقيا.. الليلة

ستكون جماهير الكرة في القارة السمراء، على موعد مع المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2023، والتي ستجمع كوت ديفوار ونيجيريا، في العاشرة مساء، على الملعب الأوليمبي الحسن واتارا.

وسيخوض المنتخب الإيفواري، مباراة الليلة، متسلحًا بعاملي الأرض والجمهور، في سعيه لتحقيق اللقب الثالث في تاريخه، بعد أن سبق له حصد الكأس مرتين من قبل عامي 1992 و2015.

ويسعى منتخب كوت ديفوار لأن يصبح تاسع منتخب مضيف يتوج بكأس الأمم الإفريقية، بعد منتخبات مصر التي توجت باللقب على ملعبها أعوام 1959 و1986 و2006، وإثيوبيا (1962)، وغانا (1963 و1978) والسودان (1970) ونيجيريا (1980) والجزائر (1990) وجنوب إفريقيا (1996) وتونس (2004).

كما يرغب المنتخب الإيفواري، في أن يصبح أول منتخب مضيف يحرز اللقب منذ تتويج المنتخب المصري بالكأس في نسخة عام 2006 التي استضافها على أرضه.

وسبق لمنتخب «الأفيال»، أن وصل للنهائي عامي 2006 و2012، لكنه خسر اللقب في المرتين أمام كل من مصر وزامبيا بركلات الجزاء الترجيحية.

أما المنتخب النيجيري، فيسعى لتحقيق الفوز من أجل الظفر بالكأس الرابعة في تاريخه، بعد أن توج باللقب من قبل ثلاث مرات، أعوام 1980، 1994، 2013.

ويأمل منتخب «النسور الخضراء»، في تفادي لعنة نسخة 1984 التي أقيمت على الأراضي الإيفوارية، عندما خسر اللقب في المباراة النهائية أمام الكاميرون، بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ويرى المنتخب النيجيري أن التتويج بلقب أمم إفريقيا، سيكون خير تعويض عن الإخفاق في التأهل لنهائيات كأس العالم الأخيرة في قطر 2022، على يد المنتخب الغاني في المرحلة النهائية للتصفيات الإفريقية المؤهلة للمونديال.

وستكون هذه هي المباراة النهائية التاسعة في تاريخ أمم إفريقيا، التي يلتقي فيها منتخبان تواجها من قبل في دور المجموعات.

وكان منتخبا كوت ديفوار ونيجيريا، قد التقيا في مرحلة المجموعات من النسخة الحالية لكأس أمم إفريقيا، وانتهت لمصلحة «النسور الخضراء»، بهدف دون رد.

واحتل منتخب نيجيريا، المركز الثاني في المجموعة الأولى للبطولة، برصيد 7 نقاط، بينما حل منتخب كوت ديفوار، ثالثًا، برصيد 3 نقاط، ليشقا طريقهما نحو الأدوار الإقصائية.

المنتخب النيجيري، تخطى عقبة الكاميرون، بعد الفوز عليها بهدفين دون رد، في دور الـ16، ليتجاوز بعدها المنتخب الأنجولى، بالفوز عليه بهدف دون رد، في ربع النهائي، قبل أن يهزم جنوب إفريقيا، في نصف النهائي، بنتيجة 4-2 بركلات الجزاء الترجيحية، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.

المنتخب الإيفواري، تمكن من الإطاحة بنظيره السنغالي (حامل اللقب)، في الدور ثمن النهائي، بعد الفوز عليه، بنتيجة 5-4 بركلات الجزاء الترجيحية، بعد التعادل 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي.

وبعدها تخطى منتخب «الأفيال»، عقبة مالي، في الدور ربع النهائي، بالفوز عليها بنتيجة هدفين لهدف في مباراة امتدت لشوطين إضافيين، قبل أن يتجاوز منتخب الكونغو الديمقراطية، بالفوز عليه بهدف دون رد، في الدور نصف النهائي.

وسيعول المنتخب الإيفواري، بقيادة مدربه الوطني إيميرس فاس، على جهود كتيبة نجومه، في مقدتهم سيباستيان هالير، نجم بوروسيا دورتموند الألماني، صاحب هدف الفوز على الكونغو الديمقراطية، بالإضافة إلى فرانك كيسي وجان فيليب كراسو وسيكو فوفانا وسيمون أدينجرا.

بينما سيعتمد المنتخب النيجيري، بقيادة مدربه البرتغالي خوسيه بيسيرو، على جهود كل من فيكتور أوسيمين، مهاجم نابولي الإيطالي، والمتوج بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2023، إلى جانب كل من أديمولا لوكمان، مهاجم أتالانتا الإيطالي، وصامويل تشيكويزي، مهاجم ميلان الإيطالي، وموسيس سيمون، صانع ألعاب نانت الفرنسي.

تاريخ مواجهات نيجيريا وكوت ديفوار في كان

ويحمل هذا اللقاء الرقم 8 في مباريات المنتخبين في كأس الأمم الإفريقية، حيث تمتلك نيجيريا الأفضلية في المواجهات السبع الماضية التي جرت بينهما بالبطولة، بعدما حققت 4 انتصارات، مقابل فوزين لكوت ديفوار، وفرض التعادل نفسه على لقاء وحيد.

وسيدير مواجهة الليلة، طاقم تحكيم بقيادة الموريتاني دحان بيدا، ويعاونه كل من الأنجولى جيرسون دوس سانتوس، والزامبية ديانا شيكوتيشا (حكمين مساعدين)، على أن يتولى الحكم المصري محمود عاشور، إدارة تقنية الفيديو «الفار».

