الأحد 11 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

جنوب إفريقيا تنتزع برونزية كأس الأمم من الكونغو الديمقراطية

جنوب أفريقيا والكونغو
جنوب أفريقيا والكونغو الديمقراطية

فاز منتخب جنوب أفريقيا على الكونغو الديمقراطية، ليقتنص الميدالية البرونزية للنسخة 34 من كأس أمم إفريقيا لكرة القدم التي تقام في كوت ديفوار.

وحسمت جنوب إفريقيا البرونزية بعد الفوز بنتيجة 5/6 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي دون اللجوء للأشواط الإضافية.

وفاز منتخب "بافانا بافانا" ببرونزية المونديال الأفريقي للمرة الثانية في تاريخه بعدما انتزعها لأول مرة في النسخة رقم 22 التي أقيمت في غانا ونيجيريا عام 2000.

وغاب بيرسي تاو جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن مباراة اليوم، حيث فضّل البلجيكي هوجو بروس المدير الفني للفريق إراحته بسبب شعوره بالإجهاد.

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