السبت 10 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

جنوب أفريقيا ضد الكونغو.. موعد مباراة تحديد المركز الثالث في "كان 2023"

جنوب أفريقيا
جنوب أفريقيا

موعد مباراة تحديد المركز الثالث في كان 2023 بكاأس أمم أفريقيا والقنوات الناقلة، والتي تجمع بين منتخبي جنوب إفريقيا ضد الكونغو، يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة لمتابعة اللقاء اليوم السبت، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة كأس الأمم الأفريقية.

موعد مباراة تحديد المركز الثالث في كان 2023 

 

يعرض الدستور لمحبي رياضة كرة القدم موعد مباراة تحديد المركز الثالث في كان 2023 وتُقام النسخة الحالية من منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا "كان 2023" في كوت ديفوار، خلال الفترة من 13 يناير وحتى يوم 11 فبراير.

وتنطلق اليوم، مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع لبطولة كأس أمم أفريقيا، والتي تجمع بين منتخبي جنوب إفريقيا ضد الكونغو الديمقراطية.

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موعد مباراة جنوب إفريقيا ضد الكونغو في كان 2023 

من المقرر أن يكون موعد مباراة جنوب إفريقيا ضد الكونغو الديمقراطية في كان 2023، اليوم السبت، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

 

القنوات الناقلة لمباراة جنوب إفريقيا ضد الكونغو في كان 2023 

ستُذاع مباراة جنوب إفريقيا ضد الكونغو الديمقراطية في كان 2023 عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية الناقل الحصري الوحيد للمسابقة، وتحديدًا على قناة beIN Sports HD 2 Max.

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ويسعى منتخب جنوب إفريقيا لمواصلة نغمة الانتصارات، من أجل الحصول على المركز الثالث وحصد الميدالية البرونزية في النسخة الحالية من بطولة كأس أمم إفريقيا "كان 2023".

وكان منتخب جنوب أفريقيا قد تأهل إلى هذه المباراة، بعدما خسر أمام نيجيريا بنتيجة 2-4 بركلات الترجيح، عقب انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1، في مباراة الدور نصف النهائي من كأس أمم إفريقيا.

الأمر ذاته بالنسبة لمنتخب الكونغو الديمقراطية، الذي يرغب أيضًا في تحقيق الانتصار في هذا اللقاء والتتويج بالميدالية البرونزية.

وتأهل منتخب الكونغو الديمقراطية إلى مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، عقب الخسارة أمام كوت ديفوار بهدف نظيف، في مباراة الدور نصف النهائي من كأس أمم إفريقيا 2023.

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