السبت 10 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الأهلى مع سبورتنج والزمالك يواجه الاتحاد السكندرى فى الدور الثانى لدورى الكرة الطائرة

الأهلي فاز في مباراته
الأهلي فاز في مباراته الأخيرة على سموحة

تقام اليوم ست مباريات في الأسبوع السادس للدور الثاني لمسابقة الدوري الممتاز للكرة الطائرة للرجال ويلتقي الداخلية مع إيسترن كومباني والزمالك مع الاتحاد السكندري في السادسة مساء والطيران مع طلائع الجيش في الثامنة مساء بالمجموعة الأولى.

ويلتقي بتروجت مع القناة في الرابعة مساء والأهلي مع سبورتنج في السادسة مساء والترسانة مع سموحة في الثامنة مساء بالمجموعة الثانية.

كانت مباريات الأسبوع الخامس قد أسفرت عن فوز طلائع الجيش على الداخلية 3- صفر والزمالك على إيسترن كومباني بنفس النتيجة وفوز الاتحاد السكندري على الطيران 3-2 وفي المجموعة الثانية فاز الأهلي على سموحة 3- صفر والقناة على الترسانة بنفس النتيجة وفاز يتروجت على سبورتنج 3-2.

الأهلي والزمالك يتصدران مجموعتي الدور الثاني 

ويتصدر الزمالك المجموعة الأولى برصيد 27 نقطة يليه الاتحاد السكندري 22 نقطة وطلائع الجيش 16 نقطة والطيران سبع نقاط وإيسترن كومباني ست نقاط والداخلية برصيد ثلاث نقاط.

ويتصدر الأهلي المجموعة الثانية برصيد 27 نقطة يليه سبورتنج 20 نقطة وسموحة 12 نقطة وبتروجت 11 نقطة والقناة سبع نقاط والترسانة برصيد أربع نقاط.

من ناحية أخرى تأهل فريقا وادي دجلة والشمس للدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر للكرة الطائرة للسيدات بعد فوز وادي دجلة على سموحة 3-1 والشمس على الصيد 3- صفر وتستكمل مباريات الدور ربع النهائي لبطولة كأس مصر يوم الإثنين المقبل بمباراة الزمالك مع الزهور يوم الإثنين المقبل وتختتم يوم 20 فبراير الجاري بمباراة الأهلي مع سبورتنج.

موعد سوبر الكرة الطائرة للرجال والسيدات 

كان اتحاد الكرة الطائرة قد حدد مواعيد بطولتي السوبر للرجال والسيدات وقرر إقامة سوبر الرجال يومي 25 و27 فبراير الجاري بمشاركة أربعة فرق هى الأهلي والزمالك وطلائع الجيش وبتروجت ويقام سوبر السيدات يومي 29 فبراير الجاري و1 مارس المقبل بمشاركة فرق الأهلي والزمالك وسبورتنج والصيد.

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