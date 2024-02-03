السبت 03 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

فوز الأهلى والزمالك وسبورتنج برابع جولات الدور الثاني من دورى رجال الطائرة

طائرة الاهلي
طائرة الاهلي

أقيمت على مدار اليوم السبت، مواجهات قوية على صعيد الجولة الرابعة بالدور الثانى من دورى رجال الكرة الطائرة   الممتاز للموسم المحلى 2023/2024  للمجموعتين الأولى والثانية.

 

و شهدت هذه الجولة فوز كلا من الاتحاد السكندرى على الداخلية 3/1 والزمالك على طلائع الجيش 3/0  وإيسترن كومباني على الطيران 3/2  بالمجموعة الأولى.

 

بينما شهدت المجموعة  الثانية فوز كلا من سبورتنج  على الترسانة 3/0  والأهلى على القناة 3/0 وبتروجت على سموحة  3/1.

وشهد الدورى فترة توقف لخوض تصفيات الألعاب الأفريقية، حيث نجح منتخب رجال الكرة الطائرة  فى حصد ذهبية تصفيات المنطقة الخامسة التى استضافتها مصر على مدار الـ 3 أيام  فى شهر يناير الماضى، بالتفوق على بوروندى وكينيا بنتيجة 3 /0 ليتأهل للألعاب الأفريقية بأكرا مارس المقبل.

 

قمر يهنئ منتخبي الرجال والسيدات بالفوز بتصفيات المنطقة الخامسة للطائرة


وعبّر المهندس ياسر قمر رئيس الاتحاد المصري لكرة الطائرة عن سعادته بأداء منتخبي مصر للكرة الطائرة رجال وسيدات خلال تصفيات المنطقة الخامسة التي أقيمت في الفترة من 26 وحتى 28 يناير الجاري داخل صالة اتحاد الشرطة بالقاهرة.

وأكد قمر بأن فوز مصر بتصفيات المنطقة الخامسة للرجال والسيدات يدل على سيطرة مصر على القارة الأفريقية في الكرة الطائرة خاصة بعد فوز منتخب الرجال بذهبية البطولة الأفريقية منذ بضعة أشهر.

وأشاد رئيس الاتحاد المصري، بدور اللاعبين لرفع اسم مصر عاليا وتحقيق لقب البطولة سواء لاعبي منتخب الرجال أو السيدات وحرص على تهنئتهم وتوجيه الشكر لهم على ما قدموه.

كما حرص قمر على توجيه الشكر للجهازين الفنيين لمنتخبي الرجال والسيدات لدورهما الفعال في تحقيق أبطال مصر لقب البطولة التي أقيمت على أرض مصر.

وكان قد حقق منتخب السيدات الفوز على منتخب كينيا في المباراتين الأولى والثانية بنتيجة 3-1 ليتوج بلقب تصفيات المنطقة الخامسة ويؤكد تأهله لدورة الألعاب الأفريقية التي ستقام في أكرا بغانا شهر مارس المقبل.

أما منتخب الرجال فتمكن من الفوز على منتخبي بوروندي وكينيا بثلاثة أشواط نظيفة ليتأهل لدورة الألعاب الأفريقية أيضا ويحصد ذهبية البطولة.

 

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