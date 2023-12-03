الأحد 03 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رسمياً.. اتحاد الطائرة يتعاقد مع خبير إيطالي لقيادة منتخبات الطرة الشاطئية

خبير ايطالي للكرة
خبير ايطالي للكرة الطائرة الشاطئية

أنهى مجلس إدارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة، برئاسة المهندس ياسر قمر، إجراءات التعاقد مع الخبير الإيطالي نيكول أنجولو، لقيادة منتخبي الرجال والسيدات للكرة الطائرة الشاطئية.

وحضر توقيع العقود مع الخبير الأجنبي المهندس ياسر قمر رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة والنائب الأول لرئيس الاتحاد العربي، وكابتن حسن عابد المدير التنفيذي للاتحاد.

ويستعد المنتخب المصري للكرة الطائرة الشاطئية للمشاركة في تصفيات المنطقة الخامسة المؤهلة للتصفيات النهائية، والمؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، بالإضافة إلى خوض تصفيات الألعاب الإفريقية  المقرر إقامتها خلال الفترة من 19 وحتى 24 ديسمبر الجاري في كينيا.

وطالب المهندس  ياسر قمر رئيس الاتحاد المصري والنائب الأول لرئيس الاتحاد العربي للكرة الطائرة، من الخبير الإيطالي الاهتمام بقطاع الناشئين والناشئات لإخراج كوادر مميزة، بالإضافة إلى الاهتمام بالمدربين في ظل رغبة مجلس إدارة اتحاد الطائرة  اكتشاف كوادر جديدة قادرة على الانضمام لصفوف المنتخب الوطني بالإضافة لرغبة الإدارة في التأهل للبطولة الأفريقية ودورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وحرص المهندس ياسر قمر خلال حديثه مع الخبير الإيطالي على توضيح هدف المجلس من التعاقد معه والعمل بقوة على تطوير المنتخبات الشاطئية والوصول بها لمنصات التتويج في ظل سياسة مجلس الإدارة التى نجحت مؤخراً في التصدر على القارة الافريقية بالاضافة للاقتراب كثيراً من التأهل لدورة الألعاب الأولمبية القادمة بباريس 2024.

ومن جانبه أكد الكابتن  حسن عابد المدير التنفيذي للاتحاد، أن الخبير الإيطالي نيكول أنجولو صاحب تاريخ مشرف ويملك خبرات كبيرة وحقق  24 ميدالية متنوعة خلال قيادته لمنتخب إيطاليا بالإضافة لحصوله على المركز الخامس أثناء قيادته للمنتخب الايطالي  بدورة الالعاب الاولمبية  بلندن 2012.

بالإضافة إلى حصوله على وسام الرياضة من اللجنة الاولمبية الايطالية كاول مرة في تاريخ مدربي الكرة الطائرة.

ياسر قمر إلاتحاد المصري للكرة الطائرة حسن عابد الاتحاد المصري المهندس ياسر قمر نيكول أنجولو

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