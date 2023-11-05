الأحد 05 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بعد التأهل لـ باريس.. وزير الرياضة يلتقى مجلس إدارة اتحاد الطائرة (صور)

اجتماع مجلس الطائرة
اجتماع مجلس الطائرة مع وزير الرياضة

التقى د.أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، اليوم بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة الطائرة برئاسة المهندس ياسر قمر، لمناقشة خطة الاتحاد في الفترة المقبلة استعدادًا للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

عرض اللقاء استعدادات الاتحاد المصرى للكرة الطائرة للفترة المقبلة من خلال المعسكرات التدريبية للمنتخبات القومية، والاستعداد لأوليمبياد باريس 2024 ومختلف المنافسات، وكذا رؤية الاتحاد في تطوير اللعبة، ونشرها بشكل أكبر على مستوى جميع المحافظات ومما يسهم في اكتشاف مزيد المواهب.

من جانبه، أكد وزير الشباب والرياضة  مواصلة الوزارة لدعم كل الاتحادات الرياضة، ومنها اتحاد كرة الطائرة، والمساندة الدائمة له، في تحقيق أهدافه، وإحراز مزيد من الإنجازات خلال الفترة المقبل.

ولفت الوزير إلى ضرورة العمل على تحقيق العديد من الأهداف المرجوة للمنتخب تحقيقها، وضرورة تمثيل مصر تمثيلا مشرفا في الأوليمبياد، معربًا عن سعادته بالإنجازات المتتالية للكرة الطائرة وللكل الألعاب الفردية والجماعية ورفع اسم مصر عاليًا في مختلف المحافل العربية والإفريقية والدولية.



وجدد الوزير تأكيده على حرص وزارة الشباب على تقديم سبل الدعم والرعاية للمنتخبات القومية المختلفة، التي تخوض غمار المنافسات المؤهلة لأوليمبياد باريس 2024، ومواصلة التنسيق والتعاون بين الوزارة واللجنة الأوليمبية والبارالمبية على مستوى دعم ورعاية أبطال مصر وإعدادهم لمختلف المحافل الدولية.

وأوضح صبحي أن أسرة كرة الطائرة بدعم لا ينقطع ومساندة من قبل الوزارة أصبحت أكثر استقرارا خلال السنوات الماضية وهو ما انعكس على النتائج.

من جانبه، أثنى المهندس ياسر قمر، رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة على الدعم المادي والمعنوي الذي توليه الوزارة برئاسة الدكتور أشرف صبحي، والتى تأتى ثمارها في تحقيق أفضل النتائج على كل المنتخبات بمختلف الأعمار السنية.

وتأهل المنتخب المصري للرجال للكرة الطائرة إلى دورة الألعاب الأوليمبية باريس 2024 للمرة السادسة في التاريخ بأفضلية الكوتا القارية عن المنتخب التونسي الذي خسر جميع مبارياته في التصفيات المؤهلة التي أقيمت في اليابان.

وبينما حصل منتخب مصر للسيدات للطائرة على المركز الثاني في منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية، والتي أقيمت في دولة الكاميرون، وتأهل إلى بطولة العالم لأول مرة منذ 17 عامًا.

أشرف صبحي الدكتور أشرف صبحي أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المهندس ياسر قمر استعدادات الاتحاد المصرى للكرة الطائرة

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