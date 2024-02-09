شكوك حول مشاركة بيرسي تاو في مباراة جنوب أفريقيا والكونغو الديمقراطية

تحوم الشكوك بشأن مشاركة الدولي الجنوب أفريقي بيرسي تاو نجم الأهلي في مباراة الغد أمام الكونغو الديمقراطية.

ويلتقي منتخب جنوب أفريقيا مع الكونغو الديمقراطية في المباراة التي ستقام غدًا السبت لتحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة كأس الأمم الأفريقية.

وكانت تقارير صحفية، قد كشفت عن غياب بيرسي تاو عن المشاركة في تدريبات منتخب جنوب أفريقيا قبل مواجهة الغد المرتقبة.

وشوهد لاعب الأهلي وهو يتواجد مع الطاقم الطبي لمنتخب جنوب إفريقيا، في إحدى سيارات الإسعاف، من أجل تقييم حالته.

وأفادت التقارير أنه قد شوهد بيرسي تاو وهو يخرج من سيارة الإسعاف دون المشاركة في جلسة التدريبات وهو ما أثار التكهنات حول غيابه غدًا.

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