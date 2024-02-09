بيرسي تاو يقترب من الغياب عن تشكيل الأهلي أمام شباب بلوزداد

اقترب الجنوب أفريقي بيرسي تاو، من الغياب عن تشكيل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمام شباب بلوزداد الجزائري، في المباراة التي ستجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الرابعة المؤجلة لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويلتقي الأهلي مع شباب بلوزداد الجزائري يوم الجمعة الموافق 16 فبراير في الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويترقب الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر، انضمام اللاعب لتدريبات الفريق خلال الأيام القليلة المقبلة عقب انتهاء مشوار منتخب بلاده في كأس الأمم الأفريقية لتحديد موقفه من رحلة الجزائر.

ويطالب البعض فى الجهاز الفني للأهلي بإراحة اللاعب من مباراة شباب بلوزداد بسبب حالة الإرهاق التي يعانى منها نتيجة المشاركة فى بطولة أمم أفريقيا المقامة حاليًا بكوت ديفوار، والتي ستخوض فيها جنوب أفريقيا مباراة قوية غدا، السبت، أمام الكونغو الديمقراطية لتحديد المركز الثالث والرابع.

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