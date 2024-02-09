مدرب جنوب أفريقيا: لو كان الأمر بيدي لن أخوض مباراة تحديد المركز الثالث

كشف هوجو بروس المدير الفني لمنتخب جنوب إفريقيا، آخر استعدادات البافانا البافانا، للمواجهة المرتقبة أمام منتخب الكونغو الديمقراطية، في بطولة كأس الأمم الأفريقية "كان 2023".

موعد مباراة جنوب إفريقيا والكونغو الديمقراطية

من المقرر أن يواجه منتخب جنوب أفريقيا نظيره منتخب الكونغو الديمقراطية، في تمام العاشرة مساء غد السبت 10 فبراير 2024، على ملعب فيليكس هوفويت بوانيي، على المركزين الثالث والرابع بمنافسات "كان 2023".

بروس: جئنا وقت تتويج جهود اللاعبين ومصالحة الجماهير

وقال بروس على هامش المؤتمر الصحفي للمباراة:" نعتذر للشعب الجنوب إفريقي، على الإخفاق في الوصول للمباراة النهائية من المسابقة القارية".

وأضاف:" فعلنا كل ما بوسعنا خلال مواجهة نيجيريا، لكن التوفيق والحظ لم يحالفنا، ضربات الجزاء ليس لها أمان ونجوم العالم يهدرون، فهي ليست نهاية المطاف".

وواصل مدرب البافانا البافانا:" يجب على اللاعبين التعافي سريعا من صدمة نيجيريا، ليس لدينا وقت للبكاء على الماضي، لا بد من مصالحة الجماهير سريعا".

وتابع:" لو كان الأمر بيدي لن أخوض مواجهة الغد، الشيء الأكثر أهمية هو المركز الأول، لأن هذا من يتذكره الناس، أما هذه المباراة فهي فقط للإحصاءات".

وأردف:" لا ينبغي أن تُقام مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في البطولات الكبرى، فليس هناك فرق بين المركز الثاني والمركز الرابع".

وأختتم قائلا: "الحصول على الميدالية البرونزية، سيكون أفضل تتويج لمجهودات اللاعبين على مدار مباريات البطولة، أنا فخوز جدًا بمستوهم وأدائهم".

وتجدر الإشارة إلى أن منتخب جنوب إفريقيا، قد فشل في خطف بطاقة التأهل للمباراة النهائية من "كان 2023"، بعد الهزيمة أمام منتخب نيجيريا عن طريق ضربات الجزاء (4/2)، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل الإيجابي 1/1.

القنوات الناقلة لمباراة منتخب جنوب إفريقيا والكونغو الديمقراطية

تنقل مباراة منتخب جنوب إفريقيا ونظيره منتخب الكونغو الديمقراطية، على المركز الثالث، غدا السبت، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الرسمي والحصري للبطولة القارية.