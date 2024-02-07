تاو في الهجوم.. جنوب إفريقيا يستعد لنيجيريا في نصف نهائي كأس الأمم

أعلن هوجو بروس، المدير الفني لمنتخب جنوب إفريقيا تشكيل فريقه الذي سيخوض مباراة نيجيريا، الليلة، ضمن لقاءات الدور نصف النهائي لبطولة كأس أمم إفريقيا، كان 2023.

ويقود إيفيدينس ماكوبا وبيرسي تاو هجوم منتخب جنوب إفريقيا في مباراة اليوم.

وجاء التشكيل على النحو الآتي:

في حراسة المرمى: رونوين ويليامز.

خط الدفاع: خوليسو موداو، جرانت كيكانا، موثوبي مافالا، أوبيري موديبا.

وسط الملعب: تيبوهو موكوينا، سياندا تشولو، سفيفيلو سيتول.

الهجوم: ثيمبا زواني، إيفيدينس ماكوبا، بيرسي تاو.

ويسعى منتخب جنوب إفريقيا لتكرار نتائجه المميزة في الأدوار الإقصائية للبطولة وتحقيق الفوز من أجل التأهل للدور النهائي من البطولة وللمرة الأولى لهم منذ 1998 ومواصلة مشوارهم نحو تحقيق اللقب الثاني في تاريخهم، راغبًا في إنهاء عقدة مواجهاته الرسمية بأمم إفريقيا ضد نيجيريا إذ التقيا 3 مرات من قبل وانتهت جميعها بفوز نيجيري، من أصل 13 مباراة لعباها سويًا، فازت نيجيريا في 7 مقابل انتصارين لمنتخب جنوب إفريقيا و4 تعادلات.

على جانب آخر، يتطلع منتخب نيجيريا لمواصلة مشواره في البطولة وتحقيق الفوز من أجل التأهل للمباراة النهائية للمرة الأولى منذ 2012 والتي توج خلالها باللقب على حساب منتخب بوركينا فاسو،

ويسعى منتخب نيجيريا لتجنب مفاجآت المنتخب الجنوب إفريقي والذي أقصى نظيره المغربي في مباراة دور الـ16، قبل أن يعبر لنصف النهائي على حساب منتخب كاب فيردي، فيما تأهل منتخب نيجيريا لهذا الدور بالفوز على الكاميرون في ثمن النهائي ثم عبر أنجولا في ربع النهائي.

ويدير المباراة تحكيميًا أمين عمر، ويساعده محمود أبو الرجال وأحمد حسام طه حكمان مساعدان، والسوداني محمود إسماعيل حكمًا رابعًا، فيما يدير الجزائري لحلو بن براهم غرفة تقنية الفيديو، ويعاونه كلًا من الصومالي عمر عبدالقادر وديانا شيكوتيشا.