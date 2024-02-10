الأحد 11 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

هالر مهاجم كوت ديفوار: تنتظرنا مهمة صعبة أمام نيجيريا في نهائي أمم أفريقيا

سيباستيان هالر
سيباستيان هالر

أكد سيباستيان هالر، مهاجم كوت ديفوار، أن فريقه سيواجه مهمة صعبة في نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا المقامة في بلاده، وذلك حينما يواجه نظيره النيجيري غدا الأحد.

وقال هالر في تصريحات للموقع الرسمي للاتحاد الأفريقي (كاف)، إن الأمر متروك لفريقه من أجل تقديم أداء جيد أمام نيجيريا وتحقيق الفوز والظفر بلقب البطولة.

وأضاف أن فريقه يعلم جيدا مدى قوة نيجيريا، خاصة وأنهما تواجها في دور المجموعات وفاز منتخب نيجيريا بهدف نظيف، لكنه أشار إلى أن المباراة النهائية ستكون مختلفة عن المجموعات.

وتابع هالر: "ليس لدينا الكثير لنخسره، الأمر متروك لنا لتقديم كل ما لدينا، عندما نكون على أرضية الميدان، تكون لدينا المزيد من الخيارات، وكان علينا أن ننظر إلى بعضنا البعض والمضي قدما".

ويلتقي المنتخبان النيجيري والإيفواري غدا في نهائي البطولة، حيث تأهل منتخب نيجيريا على حساب جنوب أفريقيا بضربات الترجيح، فيما تأهل منتخب كوت ديفوار بالفوز على الكونغو الديمقراطية 1 / صفر.

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