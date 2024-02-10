السبت 10 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مدرب كوت ديفوار: فرصتنا كبيرة فى لقاء نيجيريا.. والمباراة ستحسم بتفاصيل صغيرة

إيميرس فايي
إيميرس فايي

عبر “إيميرس فايي” المدير الفني المؤقت لمنتخب كوت ديفوار، عن تطلعه للفوز على نيجيريا والتتويج بلقب كأس الأمم الإفريقية 2023، مشيرًا إلى المباراة النهائية ستحسم بالتفاصيل الصغيرة.

وسيلتقي المنتخب الإيفواري نظيره النيجيري، في العاشرة من مساء يوم غدٍ الأحد، في المباراة النهائية لبطولة كأس أمم إفريقيا، والتي ستجمعهما على الملعب الأوليمبي الحسن واتارا بأبيدجان.

وقال “فايي” خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم قبل المباراة: “أمامنا فرصة كبيرة غدًا، نحن على بعد 90 دقيقة من وضع النجمة الثالثة على قميص المنتخب الإيفواري”.

وتابع: “الفريقان متساويان نفسيًا. ومع تقدم المنافسة، اكتسب الفريق النيجيري قوة. لقد مررنا برحلة صعبة للغاية في البداية واكتسبنا القوة بعد دور الـ16 ضد السنغال”.

وواصل “فايي” حديثه: “مثل أي مباراة عالية المستوى، مثل أي نهائي، سيتم حسمها بالتفاصيل”.

وأضاف: "سنتحلى بالصبر.. نحن لن نتعجل. سنبدأ المباراة بشكل جيد ونتحلى بالصبر لزعزعة استقرارهم”.

وكان منتخب كوت ديفوار، قد تأهل إلى النهائي، عقب تغلبه على نظيره الكونغولي، بهدف دون رد، في الدور نصف النهائي، بينما بلغ منتخب نيجيريا، الدور ذاته، عقب فوزه على جنوب إفريقيا، بنتيجة 4-2 بركلات الجزاء الترجيحية، بعد التعادل 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي.

كوت ديفوار كأس الأمم الإفريقية 2023 كأس أمم إفريقيا نيجيريا جنوب أفريقيا

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