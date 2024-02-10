موعد مباراة قطر ضد الأردن في نهائي كأس أمم آسيا والقنوات الناقلة، يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة والجماهير العربية، لمتابعة اللقاء اليوم، في المباراة النهائية من المسابقة.

موعد مباراة قطر ضد الأردن في نهائي كأس أمم آسيا

من المقرر أن يكون موعد مباراة قطر ضد الأردن في نهائي كأس أمم آسيا، اليوم السبت، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة قطر ضد الأردن في نهائي كأس أمم آسيا

ستُذاع مباراة قطر ضد الأردن في نهائي كأس أمم آسيا، على قنوات beIN ASIAN CUP 1، beIN ASIAN CUP 2، وbeIN ASIAN CUP 3، وAlkass EXTRA One HD، وAlkass EXTRA TWO HD، وSSC1 HD، وAbu Dhabi Sports Asia 1.

النهائي العربي الثالث في تاريخ كأس أمم آسيا

ويُعد هذا النهائي العربي الثالث في أمم آسيا، لتضمن كرة القدم العربية احتفاظها باللقب القاري للنسخة الثانية على التوالي.

وكان النهائي العربي الأول في أمم آسيا خلال نسخة البطولة عام 1996، حينما توجت السعودية باللقب على حساب الإمارات بركلات الترجيح، بينما كان المنتخب العراقي هو بطل النهائي العربي الثاني في المسابقة، عقب فوزه على السعودية بهدف نظيف في عام 2007.

طموح قطر وحلم الأردن في نهائي عربي خالص بكأس أمم آسيا

ويسعى منتخب قطر للدفاع عن لقب كأس أمم آسيا للمرة الثانية على التوالي، بعدما توّج به في النسخة الماضية، التي أقيمت بالإمارات العربية المتحدة عام 2019.

في المقابل، يحلم منتخب الأردن بالتتويج بلقب كأس أمم آسيا لأول مرة في تاريخه، بعدما حقق تأهلًا تاريخيًا بوصوله إلى المباراة النهائية للمرة الأولى في تاريخه أيضًا.

تاريخ مواجهات قطر والأردن قبل نهائي كأس أمم آسيا

وسبق أن تواجه منتخبا قطر والأردن في تصفيات كأس آسيا وتصفيات كأس العالم، ولكن هذه أول مواجهة بينهما في كأس أمم آسيا حيث يسعى منتخب قطر للدفاع عن لقب كأس أمم آسيا للمرة الثانية على التوالي.

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