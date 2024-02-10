السبت 10 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

موعد مباراة قطر ضد الأردن في نهائي كأس أمم آسيا والقنوات الناقلة

موعد مباراة قطر ضد
موعد مباراة قطر ضد الأردن في نهائي كأس أمم آسيا

موعد مباراة قطر ضد الأردن في نهائي كأس أمم آسيا والقنوات الناقلة، يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة والجماهير العربية، لمتابعة اللقاء اليوم، في المباراة النهائية من المسابقة.

موعد مباراة قطر ضد الأردن في نهائي كأس أمم آسيا 

من المقرر أن يكون موعد مباراة قطر ضد الأردن في نهائي كأس أمم آسيا، اليوم السبت، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة قطر ضد الأردن في نهائي كأس أمم آسيا 

ستُذاع مباراة قطر ضد الأردن في نهائي كأس أمم آسيا، على قنوات beIN ASIAN CUP 1، beIN ASIAN CUP 2، وbeIN ASIAN CUP 3، وAlkass EXTRA One HD، وAlkass EXTRA TWO HD، وSSC1 HD، وAbu Dhabi Sports Asia 1.

 

النهائي العربي الثالث في تاريخ كأس أمم آسيا

ويُعد هذا النهائي العربي الثالث في أمم آسيا، لتضمن كرة القدم العربية احتفاظها باللقب القاري للنسخة الثانية على التوالي.

وكان النهائي العربي الأول في أمم آسيا خلال نسخة البطولة عام 1996، حينما توجت السعودية باللقب على حساب الإمارات بركلات الترجيح، بينما كان المنتخب العراقي هو بطل النهائي العربي الثاني في المسابقة، عقب فوزه على السعودية بهدف نظيف في عام 2007.

 

txt

"بيلد": شكوك حول إمكانية انتقال صلاح إلى الدورى السعودى فى الصيف

txt

جنوب إفريقيا والكونغو يبحثان عن إنجاز شرفى فى كأس أمم إفريقيا.. الليلة

 

طموح قطر وحلم الأردن في نهائي عربي خالص بكأس أمم آسيا

ويسعى منتخب قطر للدفاع عن لقب كأس أمم آسيا للمرة الثانية على التوالي، بعدما توّج به في النسخة الماضية، التي أقيمت بالإمارات العربية المتحدة عام 2019.

في المقابل، يحلم منتخب الأردن بالتتويج بلقب كأس أمم آسيا لأول مرة في تاريخه، بعدما حقق تأهلًا تاريخيًا بوصوله إلى المباراة النهائية للمرة الأولى في تاريخه أيضًا.

جدول مواعيد مباريات اليوم الجمعة 9-2-2024

جدول مواعيد مباريات اليوم السبت 10-2-2024 فى الدوريات العالمية والمحلية

تاريخ مواجهات قطر والأردن قبل نهائي كأس أمم آسيا

وسبق أن تواجه منتخبا قطر والأردن في تصفيات كأس آسيا وتصفيات كأس العالم، ولكن هذه أول مواجهة بينهما في كأس أمم آسيا حيث يسعى منتخب قطر للدفاع عن لقب كأس أمم آسيا للمرة الثانية على التوالي.

اقرأ أيضا 

كأس آسيا تغازل الأردن وقطر في نهائي عربي

موعد مباراة قطر ضد الأردن مباراة قطر ضد الأردن مباراة قطر نهائي كأس أمم آسيا كأس أمم آسيا تاريخ كأس أمم آسيا

الأكثر قراءة

عاجل| فلسطين: مصر الأكثر حرصًا على إدخال المساعدات إلى غزة.. وبايدن "مخطئ"

عاجل| قبل رمضان.. تفاصيل خطة نتنياهو لاجتياح رفح الفلسطينية

تحديث لحظي.. تعرف على أسعار الذهب في السوق المصري اليوم السبت

إزالة "جسم غريب" من عين طفل فلسطينى بـ"طب طنطا".. وأمه تشكر الرئيس السيسى

قبول دفعة جديدة من الأطباء البشريين للعمل كضباط مكلفين بالقوات المسلحة

انتحلت اسم شقيقتها.. السجن المشدد 10 سنوات غيابيًا لربة منزل بالإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

غزة وسط الحراك الإقليمى محاصرة.. والتعنت الأمريكى.. الابتزاز الإسرائيلى

صفاء النجار

مقامات الغضب.. المغامرة

ماجد حبته

لا تلوموه!

عبدالوهاب داود

فاضح نوبل.. ميلان كونديرا الدال على «لا معايير» الجائزة الأشهر

جرجس شكرى

محمد أبوالسعود.. مخرج ثائر من جيل التسعينيات

الحسين عبدالرازق

هل ستهدأ الأسعار إذا ما انخفض الدولار؟!

جمال-أسعد

رواد المواطنة

محمد عبدالعزيز

دورنا فى وقت الأزمة

صور

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

مجزرة عالمية.. المكتب الإعلامى الحكومى فى غزة يحذر من الاجتياح الإسرائيلى لرفح

عاجل| قبل رمضان.. تفاصيل خطة نتنياهو لاجتياح رفح الفلسطينية

اليوم الـ27 للعدوان.. غارات إسرائيلية مكثفة على خان يونس ورفح