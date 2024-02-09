يهتم المصريون بمتابعة مواعيد مباريات كرة القدم، وهي الرياضة الأكثر شعبية في مصر والعالم، ورغم الخروج المبكر للمنتخب المصري من كأس الامم الأفريقية إلا أن المصريين مهتمين بمتابعة مواعيد مباريات كرة القدم للدوريات الأجنبية، وتعرض "الدستور" في التقرير التالي جدول مواعيد مباريات اليوم الجمعة 9-2-2024.

مواعيد مباريات اليوم

يواجه فريق الاتفاق السعودي - دي سي يونايتد ضمن وديات الأندية السعودية وتعرض المباراة الساعة 05:45 عبر قنوات N/A.

يواجه فريق بن عكنون - مولودية الجزائر ضمن مباريات الدوري الجزائري للمحترفين.

مولودية وهران – الشلف ضمن مباريات الدوري الجزائري للمحترفين الساعة 05:45م.

وفاق سطيف - اتحاد خنشلة ضمن مباريات الدوري الجزائري للمحترفين الساعة 06:45 .

بلوزداد - الاتحاد السوفي ضمن مباريات الدوري الجزائري للمحترفين الساعة 08:00 م

القنوات الناقلة لمباريات اليوم

يواجه فريق قادش - ريال بيتيس ضمن الليجا الإسبانية الساعة 11:00 م عبر قنوات beIN Sports.

يواجة فريق ديبورتيفو أوكاس – ناسيونال ضمن كأس الليبرتادوريس الساعة 03:30 ص عبر قنوات بي إن سبورت.

يواجه دورتموند - فرايبورج ضمن مباريات الدوري الألماني وتعرض 10:30 م عبر قنوات beIN Sports.

يواجه ساليرنيتانا – إمبولي ضمن مباريات دوري إيطالي سيري آ الساعة 10:45 PM عبر قنوات أبو ظبي الرياضية.

يواجه مارسيليا ضد ميتز 11:00 م ضمن مباريات الدوري الفرنسي ليج ون وتعرض عبر قنوات بي إن سبورتس.