الخميس 08 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الأهلى يقرر إعارة مهاجمه الشاب إلى المصرية للاتصالات

الأهلي
الأهلي

قرر مسؤولو الأهلي إعارة الغاني صامويل أوبونج لاعب الفريق الذي تم التعاقد معه مؤخرًا لصفوف المصرية للاتصالات لاكتساب مزيد من الخبرات على أن يعود اللاعب عقب الإعارة.

وتعاقد الأهلي مع أوبونج مهاجم فريق «إم إس كي زيلينا» السلوفاكي، إضافة إلى مواطنه ريندورف أدوم سارباه، لاعب نادي «شيتا»، لمدة 4 مواسم ونصف.

جاء التعاقد في ضوء استراتيجية الأهلي للتنقيب عن المواهب الإفريقية مبكرًا والاستفادة منها سواء من خلال مشاركتهم مع الفريق الأول أو الاستثمار ماليًا.

وخضع الثنائي لفترة معايشة في قطاع الناشئين بالنادي ونالا إشادة كبيرة من وليد سليمان رئيس قطاع الناشئين، وبدر رجب المدير الفني للقطاع، حيث تم قيد اللاعبين تحت السن.

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