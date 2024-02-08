بعد إصابته بـ"الصليبى".. محمد عبدالمنعم يوجه رسالة دعم لـ"الونش"

وجه محمد عبدالمنعم، مدافع نادي الأهلي والمنتخب الوطني الأول، رسالة دعم قوية لـ"محمود حمدي الونش"، مدافع الزمالك، بعد تجدد إصابته مجددا بالرباط الصليبي.

وكتب عبدالمنعم في رسالته لـ"الونش"، عبر “إنستجرام": "ألف سلامة عليك يا أخويا، قدر الله وما شاء فعل".

وأضاف: "إن شاء الله هترجع أحسن من الأول، بإذن الله راجل طول عمرك وواثقين إنك هترجع أقوى من الأول إن شاء لله".

إصابة “الونش” للمرة الثانية

وأعلن الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي، للقلعة البيضاء، الثلاثاء، عن تجدد إصابة المدافع محمود حمدي "الونش"، للمرة الثانية بقطع جزئي في الرباط الصليبي للركبة، بعد الفحوصات الطبية التي خضع لها خلال الفترة الأخيرة.

وأكد رئيس الجهاز الطبي أن الونش، خضع لفحوصات طبية مكثفة ومفصلة خلال الـ48 ساعة الماضية، لتحديد حجم الإصابة وتحديد بروتوكول العلاج المناسب.

وشدد رئيس الجهاز الطبي على أن محمود حمدي "الونش" سيسافر إلى ألمانيا في الأيام القليلة المقبلة من أجل العرض على أحد الأطباء والخضوع للعملية الجراحية، بناءً على قرار حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك الذي قرر سفر اللاعب لإجراء الجراحة في ألمانيا.

وحرص البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق، على عقد جلسة مع محمود عبدالرازق (شيكابالا) وعبدالله السعيد ثنائي الفريق، استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي المقبلة بمسابقة دوري نايل (موسم 2023 /2024).

ويواصل الفارس الأبيض، تدريباته المستمرة استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي، في قمة ولاد العم، المقرر لها يوم 19 فبراير الجاري، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة بمسابقة دوري نايل.