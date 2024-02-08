الخميس 08 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بعد إصابته بـ"الصليبى".. محمد عبدالمنعم يوجه رسالة دعم لـ"الونش"

الونش
الونش

وجه محمد عبدالمنعم، مدافع نادي الأهلي والمنتخب الوطني الأول، رسالة دعم قوية لـ"محمود حمدي الونش"، مدافع الزمالك، بعد تجدد إصابته مجددا بالرباط الصليبي.

وكتب عبدالمنعم في رسالته لـ"الونش"، عبر “إنستجرام": "ألف سلامة عليك يا أخويا، قدر الله وما شاء فعل".

وأضاف: "إن شاء الله هترجع أحسن من الأول، بإذن الله راجل طول عمرك وواثقين إنك هترجع أقوى من الأول إن شاء لله".

إصابة “الونش” للمرة الثانية 

وأعلن الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي، للقلعة البيضاء، الثلاثاء، عن تجدد إصابة المدافع محمود حمدي "الونش"، للمرة الثانية بقطع جزئي في الرباط الصليبي للركبة، بعد الفحوصات الطبية التي خضع لها خلال الفترة الأخيرة.

وأكد رئيس الجهاز الطبي أن الونش، خضع لفحوصات طبية مكثفة ومفصلة خلال الـ48 ساعة الماضية، لتحديد حجم الإصابة وتحديد بروتوكول العلاج المناسب.

وشدد رئيس الجهاز الطبي على أن محمود حمدي "الونش" سيسافر إلى ألمانيا في الأيام القليلة المقبلة من أجل العرض على أحد الأطباء والخضوع للعملية الجراحية، بناءً على قرار حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك الذي قرر سفر اللاعب لإجراء الجراحة في ألمانيا.

وحرص البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق، على عقد جلسة مع محمود عبدالرازق (شيكابالا) وعبدالله السعيد ثنائي الفريق، استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي المقبلة بمسابقة دوري نايل (موسم 2023 /2024). 

ويواصل الفارس الأبيض، تدريباته المستمرة استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي، في قمة ولاد العم، المقرر لها يوم 19 فبراير الجاري، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة بمسابقة دوري نايل.

محمد عبدالمنعم الصليبي الثاني محمود حمدي الونش إصابات الرباط الصليبي إصابة الونش بالصليبي الثاني

مواد متعلقة

عاجل| الزمالك يعلن إصابة الونش بقطع فى الرباط الصليبى

آخر تطورات إصابة محمود الونش فى الركبة بمران الزمالك

صدمة فى الزمالك.. التشخيص المبدئى يثبت إصابة الونش بجزع فى الرباط الداخلى (خاص)

الزمالك يصطحب الونش للمستشفى لتحديد إصابته ومدة غيابه

الأكثر قراءة

الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2024 برقم الجلوس الترم الأول

"البترول": تعليمات صارمة لشركات العمالة برفع الأجور تنفيذًا لقرارات الرئيس السيسي

استعلم الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم 2024

زيادة الأجور والمعاشات بينها.. الحكومة توافق على 15 قرارًا جديدًا

موقع وزارة التربية والتعليم.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة قنا 2024

ظهرت رسميًا.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 عبر بوابة الأزهر الإلكترونية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

فى ضرب محتكرى قوت الشعب

محمد العسيري

وردة من كتاب الحلوانى

مؤمن المحمدي

الأستاذ وحيد حامد

إبراهيم عبد العزيز

أدباء مصر فى قبضة «صبرى العسكرى»!

محمد سميح

محاولات يائسة من جماعة بائسة

محمد العسيري

مجدى نجيب.. القلب اللى صابح ماشى

وائل لطفي

دولاراتنا فى الخارج

حسين دعسة

مصير «حزب الله» المجهول بعد حرب غزة والإبادة الجماعية

صور

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يُشدد الإجراءات العسكرية على حاجز تياسير

سيناريوهات التخلص من نتنياهو.. فرص الإطاحة برئيس الوزراء الإسرائيلى وحكومته المتطرفة

معارض إسرائيلي يكشف أكاذيب نتنياهو: مقتل قادة حماس في غزة "وهم"