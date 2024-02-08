أخبار فاتتك|مباريات منتخب مصر القادمة تحت قيادة حسام حسن ونداء لإغاثة 25 مليون سوداني

شهدت الساعات الماضية تداول العديد من الأخبار الفنية والرياضية والسياسية، تستعرض "الدستور" أبرزها في نشرة "أخبار فاتتك".

مسلسلات رمضان 2024.. القائمة الأولية لمسلسل "رحيل" لياسمين صبرى

على قدمًا وساق يقوم المخرج إبراهيم فخر باختيار أماكن التصوير واختيار أبطال العمل الخاص بمسلسل “رحيل”، بعدما بدأ في تصوير أول مشاهد العمل المنتظر عرضه رمضان 2024.

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تعرف على مباريات منتخب مصر القادمة تحت قيادة حسام حسن

تنتظر الجماهير المصرية مواعيد مباريات منتخب مصر القادمة بعد وداع الفراعنة بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة في كوت ديفوار.

وودع منتخب مصر بطولة كأس الأمم الإفريقية عقب الخسارة أمام الكونغو الديمقراطية بركلات الجزاء الترجيحية في الدور ثمن النهائي.

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عاجل.. الأمم المتحدة تطلق نداءً لإغاثة 25 مليون سودانى

حذرت الأمم المتحدة، من تفاقم التداعيات الكارثية للأزمة الإنسانية في السودان، وناشدت مجتمع المانحين توفير 4.1 مليار دولار لتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة لأكثر من 25 مليون سوداني تضرروا من الحرب المستمرة منذ 10 أشهر، وأدت إلى تشريد نحو 10 ملاييين عبر 1.5 مليون منهم الحدود إلى بلدان مجاورة.

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الفراخ البيضاء بـ 84 جنيها.. أسعار الدواجن اليوم الخميس 8 فبراير 2024

شهدت أسعار الدواجن في مصر وعلى رأسها سعر الفراخ البيضاء انخفاضا ملحوظا على عكس الارتفاعات المتتالية التي حدثت فيها خلال بداية الأسبوع الجاري مثل غيرها من المنتجات التي شهدت طفرة في زيادة الأسعار.

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أحمد بلبولة لـ"الشاهد": لابد أن يكون التعليم قبل الجامعى واحد وأن يعود دور الدولة

قال الدكتور أحمد بلبولة، عميد كلية دار العلوم بجامعة القاهرة، إن المشهد الشعري في مصر ليس منفصلًا عن المشهد الشعري في العالم العربي، وليس منفصلًا أيضًا عن المشهد الفكري.

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